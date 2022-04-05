Стрес, пов’язаний з війною, може викликати стійке підвищення температури тіла, навіть якщо немає основного захворювання або інфекції. Цей розлад відомий як термоневроз.

Термоневроз – це підвищення температури тіла, викликане стресом. Іноді її називають гіпертермією, викликаної стресом.

Термоневроз діагностується, коли температура тіла стійко утримується вище 37 градусів за Цельсієм. При цьому пацієнт відчуває гострий або хронічний стрес,

Лікарі точно не розуміють, чому це відбувається, але вважають, що, або мозок підвищує температуру у відповідь на стрес, або гормони стресу взаємодіють з ендокринною системою і призводять до підвищення температури тіла.

Термоневроз проявляється симптомами типовими для ГРВІ або грипу:

підвищена температура тіла;

відчуття жару або почервоніння:

озноб або біль в тілі;

утома.

У разі гострого стресу, наприклад, якщо ви раптово отримуєте погані новини або переживаєте смерть близької людини, ви можете відчути ці симптоми і розпізнати термоневроз.

Це особливо вірно щодо хронічного стресу, такого як тривалий догляд за хворою близькою людиною.

Як лікувати термоневроз

Вважається, що термоневроз зазвичай не зменшується при лікуванні звичайними протизапальними препаратами, такими як аспірин або ібупрофен. При цьому більшість термоневрозів короткочасні і проходять самі по собі.

Залежно від причини термоневрозу протиотрутою може бути когнітивно-поведінкова або інша психологічна терапія, наприклад, медитація, йога і практики, спрямовані на зменшення стресового стану.

Хоча для лікування термоневрозу на тлі стресу не виключається і лікарський підхід.

Джерело: AIS