Громадяни по-різному реагують на стрес. Деякі починають безконтрольно їсти, зловживаючи солодощами. Через це у них можуть виникати проблеми з кишківником.
Якщо людину турбує дискомфорт внизу живота, здуття, закреп, треба налагодити режим харчування та допомогти ШКТ впоратися з навантаженням.
Рекомендації:
- припинити їсти солодощі постійно;
- пити більше простої негазованої води;
- мінімізувати споживання капусти, каш (білий рис, булгур, манка) та випічки, молочної продукції з вичерпаним терміном придатності та горіхів.
– Усі ми зараз дійсно почали їсти багато глютену. Тому почитайте про продукти з глютеном і не їжте їх багато, – радять фахівці.
Водночас жодних пробіотиків шукати не потрібно, вони лише погіршать ситуацію.
– За можливості зробіть клізму. Простою теплою трохи підсоленою водою, – йдеться у повідомленні.
Крім того, від закрепів допоможуть гліцеринові свічки, Дуфалак, Бісакоділ, Гутталакс.
Під час війни в Україні важливо дбати про власне здоров’я – висипатися, нормально харчуватися та зоставатися фізично активним. Це допоможе уникнути проблем зі здоров’я у майбутньому.
Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків