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Через стрес людина їсть багато солодкого. Як впоратися з проблемами з кишківником

5 Квітня 2022, 11:49
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
біль у животі
Джерело: Depositphotos

Громадяни по-різному реагують на стрес. Деякі починають безконтрольно їсти, зловживаючи солодощами. Через це у них можуть виникати проблеми з кишківником.

Якщо людину турбує дискомфорт внизу живота, здуття, закреп, треба налагодити режим харчування та допомогти ШКТ впоратися з навантаженням.

Рекомендації:

  • припинити їсти солодощі постійно;
  • пити більше простої негазованої води;
  • мінімізувати споживання капусти, каш (білий рис, булгур, манка) та випічки, молочної продукції з вичерпаним терміном придатності та горіхів.

– Усі ми зараз дійсно почали їсти багато глютену. Тому почитайте про продукти з глютеном і не їжте їх багато, – радять фахівці.

Водночас жодних пробіотиків шукати не потрібно, вони лише погіршать ситуацію.

– За можливості зробіть клізму. Простою теплою трохи підсоленою водою, – йдеться у повідомленні.

Крім того, від закрепів допоможуть гліцеринові свічки, Дуфалак, Бісакоділ, Гутталакс.

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Під час війни в Україні важливо дбати про власне здоров’я – висипатися, нормально харчуватися та зоставатися фізично активним. Це допоможе уникнути проблем зі здоров’я у майбутньому.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків

Теги
Війна в Україні , Поради , поради лікаря
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