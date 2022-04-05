Громадяни по-різному реагують на стрес. Деякі починають безконтрольно їсти, зловживаючи солодощами. Через це у них можуть виникати проблеми з кишківником.

Якщо людину турбує дискомфорт внизу живота, здуття, закреп, треба налагодити режим харчування та допомогти ШКТ впоратися з навантаженням.

Рекомендації:

припинити їсти солодощі постійно;

пити більше простої негазованої води;

мінімізувати споживання капусти, каш (білий рис, булгур, манка) та випічки, молочної продукції з вичерпаним терміном придатності та горіхів.

– Усі ми зараз дійсно почали їсти багато глютену. Тому почитайте про продукти з глютеном і не їжте їх багато, – радять фахівці.

Водночас жодних пробіотиків шукати не потрібно, вони лише погіршать ситуацію.

– За можливості зробіть клізму. Простою теплою трохи підсоленою водою, – йдеться у повідомленні.

Крім того, від закрепів допоможуть гліцеринові свічки, Дуфалак, Бісакоділ, Гутталакс.

Під час війни в Україні важливо дбати про власне здоров’я – висипатися, нормально харчуватися та зоставатися фізично активним. Це допоможе уникнути проблем зі здоров’я у майбутньому.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків