– Однак люди, що є особливо вразливими у кризових ситуаціях можуть розгубитися, і їм знадобиться додаткова допомога, написав на своїй сторінці у Facebook невролог та психотерапевт Віталій Осташко. – Не потрібно вважати їх слабаками. Це можуть бути люди, що потребують підтримки через свій вік (діти, люди похилого віку), через обмежені психічні чи фізичні можливості.
Дуже важливо знати, як правильно спілкуватися із людиною, що перебуває у стані стресу.
В Україні йде війна, гинуть люди, губляться діти і батьки. І ті, хто щойно пережив кризову подію, можуть бути пригніченими, стривоженими чи спантеличеними. Дехто може звинувачувати себе у тому, що сталося.
Якщо ви хочете допомогти таким людям, зберігайте спокій і проявляйте розуміння, вони мають почуватися більш безпечно та захищено поряд з вами, відчувати, що їх розуміють, поважають і належним чином піклуються.
Можливо хтось захоче розповісти, що з ним трапилося. Вислухати чиюсь історію — це вже велика підтримка.
Однак важливо не примушувати розповідати про пережите. Багато хто не захоче розмовляти про те, що трапилось, або про їхні особисті обставини. Для них буде цінним побути в тиші. Можливість помовчати якийсь час може створити для людини необхідний простір і заохотити її поділитися з вами переживаннями, якщо вона захоче.
- Знайдіть спокійне місце для спілкування
- Зберігайте конфіденційність, якщо це доречно.
- Будьте поруч з людиною, але дотримуйтесь дистанції.
- Демонструйте, що ви уважно слухаєте, кивайте головою , підтверджуйте це словами.
- Будьте терплячим та спокійним.
- Будьте відвертим, якщо чогось не знаєте, визнайте це, але пообіцяйте дізнатися.
- Відзначайте сильні сторони людини. Підхваліть те, що вона справляється із ситуацією, що склалася.
- Не змушуйте людину розповідати свою історію.
- Не квапте її, не дивіться на свій годинник, не підганяйте її у розповіді.
- Не торкайтеся людини, якщо це неприпустимо.
- Не засуджуйте вчинки людини, не говорять: Радійте, що самі вижили.
- Не вигадуйте нічого, не розказуйте історії інших.
- Не думайте, що повинні вирішувати проблеми за інших і не дійте так.
- Не позбавляйте людину бажання щось зробити самій.
- Не говоріть про інших негативно.