У кожної людини є власні сильні сторони та здібності, що допомагають їй долати життєві негаразди.

– Однак люди, що є особливо вразливими у кризових ситуаціях можуть розгубитися, і їм знадобиться додаткова допомога, написав на своїй сторінці у Facebook невролог та психотерапевт Віталій Осташко. – Не потрібно вважати їх слабаками. Це можуть бути люди, що потребують підтримки через свій вік (діти, люди похилого віку), через обмежені психічні чи фізичні можливості.

Дуже важливо знати, як правильно спілкуватися із людиною, що перебуває у стані стресу.

В Україні йде війна, гинуть люди, губляться діти і батьки. І ті, хто щойно пережив кризову подію, можуть бути пригніченими, стривоженими чи спантеличеними. Дехто може звинувачувати себе у тому, що сталося.

Якщо ви хочете допомогти таким людям, зберігайте спокій і проявляйте розуміння, вони мають почуватися більш безпечно та захищено поряд з вами, відчувати, що їх розуміють, поважають і належним чином піклуються.

Можливо хтось захоче розповісти, що з ним трапилося. Вислухати чиюсь історію — це вже велика підтримка.

Однак важливо не примушувати розповідати про пережите. Багато хто не захоче розмовляти про те, що трапилось, або про їхні особисті обставини. Для них буде цінним побути в тиші. Можливість помовчати якийсь час може створити для людини необхідний простір і заохотити її поділитися з вами переживаннями, якщо вона захоче.