У каждого человека есть собственные сильные стороны и способности, помогающие ему преодолевать жизненные невзгоды.

— Однако люди, особенно уязвимые, в кризисных ситуациях могут растеряться, и им понадобится дополнительная помощь, — написал на своей странице в Facebook невролог и психотерапевт Виталий Осташко. – Не нужно считать их слабаками. Это могут быть люди, нуждающиеся в поддержке из-за возраста (дети, пожилые люди), ограниченных психических или физических возможностей.

Очень важно знать, как правильно общаться с человеком, находящимся в состоянии стресса.

В Украине идет война, гибнут люди, теряются дети и родители. И те, кто пережил кризисную ситуацию, могут быть подавленными, встревоженными или озадаченными. Некоторые могут обвинять себя в том, что произошло.

Если вы хотите помочь таким людям, сохраняйте спокойствие и проявляйте понимание, они должны чувствовать себя более безопасно и защищенно рядом с вами, чувствовать, знать, что их понимают, уважают и должным образом заботятся.

Возможно, кто-то захочет рассказать, что с ним случилось. Выслушать чью-то историю – это уже большая поддержка.

Однако важно не принуждать рассказывать о пережитом. Многие не захотят говорить о случившемся или об их личных обстоятельствах. Для них будет ценно побыть в тишине.

Возможность помолчать какое-то время может создать для человека необходимое пространство и поощрить его поделиться с вами переживаниями, если он захочет.

Чтобы общаться эффективно, следите и за тем, что говорите, и за мимикой, зрительным контактом, жестами.

Самое главное – оставайтесь собой, ведите себя естественно и будьте искренни, предлагая помощь и заботу.

Что следует говорить

Найдите спокойное место для общения

Сохраняйте конфиденциальность, если это уместно.

Будьте рядом с человеком, но соблюдайте дистанцию.

Демонстрируйте, что вы внимательно слушаете, кивайте головой, подтверждайте это словами.

Будьте терпеливы и спокойны.

Будьте откровенны, если чего-то не знаете, признайте это, но пообещайте узнать.

Отмечайте сильнейшие стороны человека. Похвалите то, что она справляется с сложившейся ситуацией.

Что не следует говорить и делать

Не заставляйте человека рассказывать свою историю.

Не торопите ее, не смотрите на свои часы, не торопите ее в рассказе.

Не прикасайтесь к человеку, если это недопустимо.

Не осуждайте поступки человека, не говорят: Радуйтесь, что сами выжили.

Не придумывайте ничего, не рассказывайте истории других.

Не думайте, что должны решать проблемы за других и не поступайте так.

Не лишайте человека желания что-то сделать самому.

Не говорите о других отрицательно.

Источник: Виталий Осташко