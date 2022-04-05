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Из-за стресса человек ест много сладкого. Как справиться с проблемами с кишечником

5 апреля 2022, 11:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
біль у животі
Источник: Depositphotos

Граждане по-разному реагируют на стресс. Некоторые начинают бесконтрольно есть, злоупотребляя сладостями. Поэтому у них могут возникать проблемы с кишечником.

Если человека беспокоит дискомфорт внизу живота, вздутие, запор, нужно наладить режим питания и помочь ЖКТ справиться с нагрузкой.

Рекомендации:

  • прекратить есть сладости постоянно;
  • пить больше простой негазированной воды;
  • минимизировать потребление капусты, каш (белый рис, булгур, манка) и выпечки, молочной продукции с истекшим сроком годности и орехов.

– Все мы сейчас действительно начали есть много глютена. Поэтому почитайте о продуктах с глютеном и не ешьте их много, – советуют специалисты.

В то же время никаких пробиотиков искать не нужно, они лишь усугубят ситуацию.

— По возможности сделайте клизму. Простой теплой слегка подсоленной водой, — говорится в сообщении.

Кроме того, от запоров помогут глицериновые свечи, Дуфалак, Бисакодил, Гутталакс.

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Во время войны в Украине важно заботиться о собственном здоровье – высыпаться, нормально питаться и оставаться физически активным. Это поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков

Теги
Війна в Україні , Советы , поради лікаря
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