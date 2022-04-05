Граждане по-разному реагируют на стресс. Некоторые начинают бесконтрольно есть, злоупотребляя сладостями. Поэтому у них могут возникать проблемы с кишечником.

Если человека беспокоит дискомфорт внизу живота, вздутие, запор, нужно наладить режим питания и помочь ЖКТ справиться с нагрузкой.

Рекомендации:

прекратить есть сладости постоянно;

пить больше простой негазированной воды;

минимизировать потребление капусты, каш (белый рис, булгур, манка) и выпечки, молочной продукции с истекшим сроком годности и орехов.

– Все мы сейчас действительно начали есть много глютена. Поэтому почитайте о продуктах с глютеном и не ешьте их много, – советуют специалисты.

В то же время никаких пробиотиков искать не нужно, они лишь усугубят ситуацию.

— По возможности сделайте клизму. Простой теплой слегка подсоленной водой, — говорится в сообщении.

Кроме того, от запоров помогут глицериновые свечи, Дуфалак, Бисакодил, Гутталакс.

Во время войны в Украине важно заботиться о собственном здоровье – высыпаться, нормально питаться и оставаться физически активным. Это поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков