Стресс, связанный с войной, может вызвать стойкое повышение температуры тела, даже если нет основного заболевания или инфекции. Это расстройство известно как термоневроз.

Термоневроз — это повышение температуры тела, вызванное стрессом. Иногда его называют гипертермией, вызванной стрессом.

Термоневроз диагностируется, когда температура тела стойко удерживается выше 37 градусов по Цельсию. При этом пациент испытывает острый или хронический стресс.

Врачи точно не понимают, почему это происходит, но полагают, что либо мозг повышает температуру в ответ на стресс, либо гормоны стресса взаимодействуют с эндокринной системой и приводят к повышению температуры тела.

Термоневроз проявляется симптомами, типичными для ОРВИ или гриппа:

повышенная температура тела;

ощущение жара или покраснения;

озноб или боль в теле;

усталость.

В случае острого стресса, например, если вы внезапно получаете плохие новости или переживаете смерть близкого человека, вы можете почувствовать эти симптомы и распознать термоневроз.

Это особенно верно в отношении хронического стресса, такого как продолжительный уход за больным близким человеком.

Как лечить термоневроз

Считается, что термоневроз обычно не уменьшается при лечении обычными противовоспалительными препаратами, такими как аспирин или ибупрофен. При этом большинство термоневрозов кратковременны и проходят сами по себе.

В зависимости от причины термоневроза противоядием может быть когнитивно-поведенческая или другая психологическая терапия, например, медитация, йога и практики, направленные на уменьшение стрессового состояния.

Хотя для лечения термоневроза на фоне стресса не исключается и лекарственный подход.

Источник: AIS