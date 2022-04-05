Из-за войны в Украине и спровоцированного стресса, суеты, вынужденной эвакуации и экономии средств родители могут уделять недостаточно внимания питанию ребенка.

В приоритете будут более дешевые продукты, а в качестве успокаивающего могут использоваться сладости.

Врач-диетолог Ирина Яким рассказала, каким должен быть рацион детей в столь сложные времена.

По ее словам, детям важно снова наладить режим питания и следить за дневным количеством калорий.

Сколько калорий нужно ребенку в сутки:

2-4 года – 1 000-1 600 ккал;

4-8 лет – 1 200-2 000 ккал;

8-13 лет – 1 400-2 600 ккал.

В подростковом возрасте дневная норма может достигать 3 200 калорий. При дефиците нужно стараться обеспечить хотя бы 1 500 калорий в сутки.

Какие продукты должны быть в рационе:

цельнозерновые – каши, хлеб;

пищевые волокна (овощи, фрукты);

белок;

кисломолочные продукты;

жиры.

Как отмечает Ирина Яким, половину здорового рациона ребенка должны составлять овощи, фрукты, 25% — цельнозерновые продукты, еще 25% — мясо, рыба.

Что касается сладостей, то сбалансированное питание предполагает до 10% от дневного рациона.

Меню

Утром диетолог предлагает употреблять омлет с салатом, овсяную кашу с ломтиками сыра и овощами. На обед могут быть каша с нежирным мясом или рыбой, салат или тушеные, консервированные, свежие овощи.

Что есть в дороге

Можно подготовить бутерброды с нежирным мясом, курятиной, индюшатиной, с овощами на цельнозерновом хлебе. Источником белка будет сыр, орехи.