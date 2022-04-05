Через війну в Україні та спровоковані неї стрес, метушню, вимушену евакуацію та економію коштів батьки можуть меше уваги приділяти харчуванню дитини.

У пріоритеті будуть дешевші продукти, а як заспокійливе можуть використовуватися солодощі.

Лікар-дієтолог Ірина Яким розповіла, яким має бути раціон дітей у такі складні часи.

За її словами, дітям важливо знову налагодити режим харчування та стежити за денною кількістю калорій.

Скільки калорій потрібно дитині на добу:

2-4 роки — 1 000-1 600 ккал;

4-8 років — 1 200-2 000 ккал;

8-13 років — 1 400-2 600 ккал.

У підлітковому віці денна норма може сягати 3 200 калорій. За умови дефіциту треба намагатися забезпечити хоча б 1 500 калорій на добу.

Які продукти мають обов’язково бути у раціоні:

цільнозернові – каші, хліб;

харчові волокна (овочі, фрукти);

білок;

кисломолочні продукти;

жири.

Як зазначає Ірина Яким, половину здорового раціону дитину мають складати овочі, фрукти, 25% – цільнозернові продукти, ще 25% – м’ясо, риба.

Щодо солодощів, то збалансоване харчування передбачає до 10% від денного раціону.

Меню

Зранку дієтолог пропонує вживати омлет із салатом, вівсяну кашу зі скибочками сиру та овочами. На обід можуть бути каша з нежирним м’ясом або рибою, салат або тушковані, консервовані, свіжі овочі.

Що їсти в дорозі

Можна підготувати канапки з нежирним м’ясом, курятиною, індичатиною, з овочами на цільнозерновому хлібі. Джерелом білка буде твердий сир, горіхи.