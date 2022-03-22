Через війну в Україні деякі люди можуть потерпати від стресу. З ним окремі громадяни можуть боротися за допомогою надмірного споживання їжі, що призводить до набору зайвих кілограмів.

Про цей стан розповіла консультант зі схуднення Таня Іванів.

– Більшість людей, які перебувають у стані стресу, схильні до гіперфагії або переїдання. Водночас значно менша кількість потерпає від гіпофагії, тобто недоїдання. За це відповідає гормон стресу – кортизол. Його високий рівень провокує відчуття голоду і тягу до солодкого, – розповідає Таня Іванів.

Це призводить до того, що людина може набрати зайву вагу.

Як цього уникнути

Зменшити прийоми споживання кави. Не робити перекуси. Вживати продукти з високим вмістом магнію: гречану кашу, чорний шоколад, горіхи, жирну рибу, авокадо, насіння льону і кунжуту. Провітрювати кімнату на кілька хвилин перед сном. Шукати підтримку від інших людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Іванів (@tanya.ivaniv)

Водночас у жодному разі не варто звинувачувати себе у тому, ви набрали зайву вагу.

За умови нормалізації ситуації можна налагодити раціон та повернутися у звичайну форму.