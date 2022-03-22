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Війна, стрес, зайва вага… Як не погладшати

22 Березня 2022, 12:25
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні деякі люди можуть потерпати від стресу. З ним окремі громадяни можуть боротися за допомогою надмірного споживання їжі, що призводить до набору зайвих кілограмів.

Про цей стан розповіла консультант зі схуднення Таня Іванів.

– Більшість людей, які перебувають у стані стресу, схильні до гіперфагії або переїдання. Водночас значно менша кількість потерпає від гіпофагії, тобто недоїдання. За це відповідає гормон стресу – кортизол. Його високий рівень провокує відчуття голоду і тягу до солодкого, – розповідає Таня Іванів.

Це призводить до того, що людина може набрати зайву вагу.

Як цього уникнути

  1. Зменшити прийоми споживання кави.
  2. Не робити перекуси.
  3. Вживати продукти з високим вмістом магнію: гречану кашу, чорний шоколад, горіхи, жирну рибу, авокадо, насіння льону і кунжуту.
  4. Провітрювати кімнату на кілька хвилин перед сном.
  5. Шукати підтримку від інших людей.

 

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Публикация от Таня Іванів (@tanya.ivaniv)

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Водночас у жодному разі не варто звинувачувати себе у тому, ви набрали зайву вагу.

За умови нормалізації ситуації можна налагодити раціон та повернутися у звичайну форму.

Теги
Здорове харчування , Стрес
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