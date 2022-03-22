Через війну в Україні деякі люди можуть потерпати від стресу. З ним окремі громадяни можуть боротися за допомогою надмірного споживання їжі, що призводить до набору зайвих кілограмів.
Про цей стан розповіла консультант зі схуднення Таня Іванів.
– Більшість людей, які перебувають у стані стресу, схильні до гіперфагії або переїдання. Водночас значно менша кількість потерпає від гіпофагії, тобто недоїдання. За це відповідає гормон стресу – кортизол. Його високий рівень провокує відчуття голоду і тягу до солодкого, – розповідає Таня Іванів.
Це призводить до того, що людина може набрати зайву вагу.
Як цього уникнути
- Зменшити прийоми споживання кави.
- Не робити перекуси.
- Вживати продукти з високим вмістом магнію: гречану кашу, чорний шоколад, горіхи, жирну рибу, авокадо, насіння льону і кунжуту.
- Провітрювати кімнату на кілька хвилин перед сном.
- Шукати підтримку від інших людей.
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Водночас у жодному разі не варто звинувачувати себе у тому, ви набрали зайву вагу.
За умови нормалізації ситуації можна налагодити раціон та повернутися у звичайну форму.