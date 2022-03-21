Через складну ситуацію в Україні деякі громадяни можуть потерпати від стресу. І з ним кожен намагається впоратися по-своєму. Наприклад, окремі люди можуть його заїдати.

Що таке нервове переїдання та як з ним впоратися?

– Емоціогенна харчова поведінка – один із трьох типів порушення харчової поведінки, що призводить до переїдання. Працює за принципом: коли мені сумно – я їм, коли мене не люблять – їм, страшно – їм. Тобто людина їсть щоразу, коли її переповнюють емоції, – говорять фахівці.

Як це працює:

трапляється подія і викликає у людини емоційний дискомфорт;

вона починає шукати спосіб подолати ці емоції та починає їсти, водночас фізичного голоду немає.

Як виявити нервове переїдання?

– Якщо рука знову тягнеться за чимось смачненьким, запитайте себе: “Чи задовольнить мене зараз з’їсти скоринку хліба?” Якщо так — ви зголодніли, варто нормально попоїсти. Якщо ж вам хочеться саме цю цукерочку, схоже, ви таки заїдаєте стрес, – йдеться у повідомленні.

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Якщо переїдання трапляється через емоції, то варто розбиратися з ними. Емоцію, яка провокує переїдання, треба спробувати контролювати.

Джерело: Психологічна підтримка