Из-за сложной ситуации в Украине некоторые граждане могут страдать от стресса. И с ним каждый пытается справиться по-своему. К примеру, отдельные люди могут его заедать.

Что такое нервное переедание и как с ним справиться?

— Эмоциогенное пищевое поведение – один из трех типов нарушения пищевого поведения, приводящий к перееданию. Работает по принципу: когда мне грустно – я ем, когда меня не любят – ем, страшно – ем. То есть человек ест каждый раз, когда его переполняют эмоции, – говорят специалисты.

Как это работает:

случается событие и вызывает у человека эмоциональный дискомфорт;

он начинает искать способ преодолеть эти эмоции и начинает есть, но физического голода нет.

Как выявить нервное переедание?

— Если рука снова тянется за чем-нибудь вкусненьким, спросите себя: “Удовлетворит ли меня сейчас съесть корку хлеба?” Если да — вы проголодались, стоит нормально поесть. Если же вам хочется именно эту конфетку, похоже, вы заедаете стресс, — говорится в сообщении.

Читайте также: Как помочь пожилым людям справиться с ужасами войны

Если переедание происходит из-за эмоций, то следует разбираться с ними. Эмоцию, провоцирующую переедание, нужно попытаться контролировать.

Источник: Психологическая поддержка