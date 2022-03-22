Из-за войны в Украине некоторые люди могут страдать от стресса. С ним отдельные граждане могут бороться с помощью чрезмерного потребления пищи, что приводит к набору лишних килограммов.
Об этом состоянии рассказала консультант по похудению Таня Иванов.
— Большинство людей, которые находятся в состоянии стресса, подвержены гиперфагии или перееданию. В то же время значительно меньшее количество страдает от гипофагии, то есть недоедания. За это отвечает гормон стресса – кортизол. Его высокий уровень провоцирует чувство голода и тягу к сладкому, – рассказывает Таня Иванов.
Это приводит к тому, что человек может набрать лишний вес.
Как этого избежать
- Уменьшить приемы потребления кофе.
- Не делать перекусы.
- Употреблять продукты с высоким содержанием магния: гречневую кашу, черный шоколад, орехи, жирную рыбу, авокадо, семена льна и кунжута.
- Проветривайте комнату на несколько минут перед сном.
- Искать поддержку от других людей.
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В то же время ни в коем случае не стоит винить себя в том, что вы набрали лишний вес.
При нормализации ситуации можно наладить рацион и вернуться в обычную форму.