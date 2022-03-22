Из-за войны в Украине некоторые люди могут страдать от стресса. С ним отдельные граждане могут бороться с помощью чрезмерного потребления пищи, что приводит к набору лишних килограммов.

Об этом состоянии рассказала консультант по похудению Таня Иванов.

— Большинство людей, которые находятся в состоянии стресса, подвержены гиперфагии или перееданию. В то же время значительно меньшее количество страдает от гипофагии, то есть недоедания. За это отвечает гормон стресса – кортизол. Его высокий уровень провоцирует чувство голода и тягу к сладкому, – рассказывает Таня Иванов.

Это приводит к тому, что человек может набрать лишний вес.

Как этого избежать

Уменьшить приемы потребления кофе. Не делать перекусы. Употреблять продукты с высоким содержанием магния: гречневую кашу, черный шоколад, орехи, жирную рыбу, авокадо, семена льна и кунжута. Проветривайте комнату на несколько минут перед сном. Искать поддержку от других людей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Іванів (@tanya.ivaniv)

В то же время ни в коем случае не стоит винить себя в том, что вы набрали лишний вес.

При нормализации ситуации можно наладить рацион и вернуться в обычную форму.