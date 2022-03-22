Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Война, стресс, лишний вес… Как не поправиться

22 марта 2022, 12:25
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стрес
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине некоторые люди могут страдать от стресса. С ним отдельные граждане могут бороться с помощью чрезмерного потребления пищи, что приводит к набору лишних килограммов.

Об этом состоянии рассказала консультант по похудению Таня Иванов.

— Большинство людей, которые находятся в состоянии стресса, подвержены гиперфагии или перееданию. В то же время значительно меньшее количество страдает от гипофагии, то есть недоедания. За это отвечает гормон стресса – кортизол. Его высокий уровень провоцирует чувство голода и тягу к сладкому, – рассказывает Таня Иванов.

Это приводит к тому, что человек может набрать лишний вес.

Как этого избежать

  1. Уменьшить приемы потребления кофе.
  2. Не делать перекусы.
  3. Употреблять продукты с высоким содержанием магния: гречневую кашу, черный шоколад, орехи, жирную рыбу, авокадо, семена льна и кунжута.
  4. Проветривайте комнату на несколько минут перед сном.
  5. Искать поддержку от других людей.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Таня Іванів (@tanya.ivaniv)

Читайте также:
ребенок едаНервное переедание: как перестать терроризировать холодильник

В то же время ни в коем случае не стоит винить себя в том, что вы набрали лишний вес.

При нормализации ситуации можно наладить рацион и вернуться в обычную форму.

Теги
Здоровое питание , Стрес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь