Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию по оказанию медицинской помощи и работы медицинской системы во время военного положения.
Все звонки со стационарных и мобильных телефонов — бесплатные.
В контакт-центре можно узнать:
- какие изменения в правилах получения медицинской помощи действуют во время военного положения;
- как получить медицинскую помощь людям, которые переехали в другие регионы из-за боевых действий;
- какую помощь оказывает ближайшая больница в рамках программы медицинских гарантий;
- как получить Доступні ліки;
- как и где получить препараты инсулина;
- в каких случаях требуется направление врача и как им воспользоваться.
График работы контакт-центра НСЗУ: с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (в пятницу — до 16.45). В другое время автоответчик может дать ответы на большинство вопросов.