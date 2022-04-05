Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию по оказанию медицинской помощи и работы медицинской системы во время военного положения.

Все звонки со стационарных и мобильных телефонов — бесплатные.

В контакт-центре можно узнать:

какие изменения в правилах получения медицинской помощи действуют во время военного положения;

как получить медицинскую помощь людям, которые переехали в другие регионы из-за боевых действий;

какую помощь оказывает ближайшая больница в рамках программы медицинских гарантий;

как получить Доступні ліки;

как и где получить препараты инсулина;

в каких случаях требуется направление врача и как им воспользоваться.

График работы контакт-центра НСЗУ: с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (в пятницу — до 16.45). В другое время автоответчик может дать ответы на большинство вопросов.