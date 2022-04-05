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Все звонки бесплатные: продолжает работу контакт-центр Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ)

5 апреля 2022, 13:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию по оказанию медицинской помощи и работы медицинской системы во время военного положения.

Все звонки со стационарных и мобильных телефонов — бесплатные.

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В контакт-центре можно узнать:

  • какие изменения в правилах получения медицинской помощи действуют во время военного положения;
  • как получить медицинскую помощь людям, которые переехали в другие регионы из-за боевых действий;
  • какую помощь оказывает ближайшая больница в рамках программы медицинских гарантий;
  • как получить Доступні ліки;
  • как и где получить препараты инсулина;
  • в каких случаях требуется направление врача и как им воспользоваться.

График работы контакт-центра НСЗУ: с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (в пятницу — до 16.45). В другое время автоответчик может дать ответы на большинство вопросов.

Источник
Минздрав
Теги
Інсулін , Доступні ліки , Ліки , НСЗУ
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