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Всі дзвінки безкоштовні: продовжує роботу контакт-центр Національної служби здоров’я України (НСЗУ)

5 Квітня 2022, 13:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану.

Всі дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів – безкоштовні.

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У контакт-центрі можна дізнатися:

  • які зміни в правилах отримання медичної допомоги діють під час воєнного стану;
  • як отримати медичну допомогу людям, які переїхали в інші регіони через бойові дії;
  • яку допомогу надає найближча лікарня в рамках програми медичних гарантій;
  • як отримати Доступні ліки;
  • як і де отримати препарати інсуліну;
  • в яких випадках потрібно направлення лікаря і як ним скористатися.

Графік роботи контакт-центру НСЗУ: з 9.00 до 18.00 в робочі дні (у п’ятницю – до 16.45). В інший час автовідповідач може дати відповіді на більшість питань.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсулін , Доступні ліки , Ліки , НСЗУ
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