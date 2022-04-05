Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану.

Всі дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів – безкоштовні.

У контакт-центрі можна дізнатися:

які зміни в правилах отримання медичної допомоги діють під час воєнного стану;

як отримати медичну допомогу людям, які переїхали в інші регіони через бойові дії;

яку допомогу надає найближча лікарня в рамках програми медичних гарантій;

як отримати Доступні ліки;

як і де отримати препарати інсуліну;

в яких випадках потрібно направлення лікаря і як ним скористатися.

Графік роботи контакт-центру НСЗУ: з 9.00 до 18.00 в робочі дні (у п’ятницю – до 16.45). В інший час автовідповідач може дати відповіді на більшість питань.