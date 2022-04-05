Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Актуально

Втратили будинок та роботу. З чого починати життя на новому місці

5 Квітня 2022, 09:44
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Втратили будинок та роботу. З чого починати життя на новому місці
Джерело: Pexels

Через війну в Україні багато громадян втратили домівку, роботу та вимушені були переїхати до іншої міста чи країни. На перших етапах вони отримають допомогу від волонтерів та небайдужих громадян, проте згодом треба буде самостійно дбати про себе та розпочинати нове життя.

Починати варто з пошуку нового місця роботи. Це дасть змогу заробити гроші на життя, а також відволікатися від постійних думок про війну в Україні.

Рекомендації

  • Пройти безкоштовні курси для підвищення рівня знань та перекваліфікації.
  • Опанувати нову професію.
  • Скористатися сайтами для працевлаштування.
  • Зареєструватися на закордонних біржах фрілансу.
Читайте також:
психологияПрофесійна допомога психологів: у КМДА відкрито телефон довіри для постраждалих від російської окупації

Якщо йдеться про переїзд за кордон, то треба опанувати нову мову. У багатьох країнах мовні курси для біженців безкоштовні.

Щоб залишатися корисним для країни та робити свій вклад у перемогу України у війні з Росією бажано працювати на українську компанію віддалено та сплачувати податки до казни.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій

Теги
Війна в Україні , Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь