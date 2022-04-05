Через війну в Україні багато громадян втратили домівку, роботу та вимушені були переїхати до іншої міста чи країни. На перших етапах вони отримають допомогу від волонтерів та небайдужих громадян, проте згодом треба буде самостійно дбати про себе та розпочинати нове життя.

Починати варто з пошуку нового місця роботи. Це дасть змогу заробити гроші на життя, а також відволікатися від постійних думок про війну в Україні.

Рекомендації

Пройти безкоштовні курси для підвищення рівня знань та перекваліфікації.

Опанувати нову професію.

Скористатися сайтами для працевлаштування.

Зареєструватися на закордонних біржах фрілансу.

Якщо йдеться про переїзд за кордон, то треба опанувати нову мову. У багатьох країнах мовні курси для біженців безкоштовні.

Щоб залишатися корисним для країни та робити свій вклад у перемогу України у війні з Росією бажано працювати на українську компанію віддалено та сплачувати податки до казни.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій