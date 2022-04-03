Психологи Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству готові надавати психологічну підтримку постраждалим від дій окупантів і тим, хто став свідками злочинів російських військових.

Про це повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда.

– Новини з окупованих територій просто жахають. Розстріли мирних жителів, тортури, зґвалтування, мародерство, все, що і є тим самим «руським миром», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, українське суспільство зіткнеться з величезною кількістю психологічних травм, які потрібно вирішувати якнайшвидше.

Особливої підтримки зараз потребують жінки, які постраждали від сексуального насильства російських солдатів. Психологи центру готові вже зараз надавати психологічну підтримку всім нужденним.

Заступник голови КМДА додала, що зараз дуже важливо не боятися і не соромитися звертатися за підтримкою і допомогою до фахівців. Адже підтримка професійного психолога в таких ситуаціях дійсно потрібна.

Служба Телефону довіри Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово – 044-272-15-00 (з мобільного) та 15-00 (зі стаціонарного). Всі дзвінки безкоштовні та анонімні.