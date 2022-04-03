Для перемоги над ворогом під час війни дуже важливо зберігати спокій і не витрачати сили даремно на переживання.
Як це зробити, в ефірі одного з українських телеканалів розповів лікар Євген Комаровський.
Рекомендації:
- Зайнятися чимось
– Найголовніше зараз – знайти якусь справу, бо дуже складно бути постійно зануреним у себе, – пояснив Євген Комаровський.
- Спілкуватися з людьми, які не панікують та знаю, що робити
- Поводитися спокійно поряд з дітьми
Самопочуття та поведінка дітей багато в чому залежить від стану дорослих, каже лікар.
- Обрати правильне оточення для дітей
– Ваше завдання зараз – максимально відірвати дитину від переляканих земляків та знайти спокійніше оточення. У такому середовищі вона швидше прийде до тями, – додав фахівець.
- Не зловживати алкоголем
Як зазначає лікар, це не допоможе впоратися зі стресом через ситуацію, що склалася.
Із самого початку війни в Україні громадян закликають піклуватися про себе, черпати інформацію лише з перевірених джерел та не панікувати. Це допоможе легко пережити цю непросту ситуацію.