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Що допоможе зберігати спокій – топ-5 рекомендацій Комаровського

3 Квітня 2022, 10:35
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
комаровський
Джерело: УНІАН

Для перемоги над ворогом під час війни дуже важливо зберігати спокій і не витрачати сили даремно на переживання.

Як це зробити, в ефірі одного з українських телеканалів розповів лікар Євген Комаровський.

Рекомендації:

  • Зайнятися чимось

– Найголовніше зараз – знайти якусь справу, бо дуже складно бути постійно зануреним у себе, – пояснив Євген Комаровський.

  • Спілкуватися з людьми, які не панікують та знаю, що робити
  • Поводитися спокійно поряд з дітьми

Самопочуття та поведінка дітей багато в чому залежить від стану дорослих, каже лікар.

  • Обрати правильне оточення для дітей

– Ваше завдання зараз – максимально відірвати дитину від переляканих земляків та знайти спокійніше оточення. У такому середовищі вона швидше прийде до тями, – додав фахівець.

  • Не зловживати алкоголем

Як зазначає лікар, це не допоможе впоратися зі стресом через ситуацію, що склалася.

Із самого початку війни в Україні громадян закликають піклуватися про себе, черпати інформацію лише з перевірених джерел та не панікувати. Це допоможе легко пережити цю непросту ситуацію.

Джерело
Україна
Теги
Євген Комаровський , Поради , поради лікаря
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