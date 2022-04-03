Для перемоги над ворогом під час війни дуже важливо зберігати спокій і не витрачати сили даремно на переживання.

Як це зробити, в ефірі одного з українських телеканалів розповів лікар Євген Комаровський.

Рекомендації:

Зайнятися чимось

– Найголовніше зараз – знайти якусь справу, бо дуже складно бути постійно зануреним у себе, – пояснив Євген Комаровський.

Спілкуватися з людьми, які не панікують та знаю, що робити

Поводитися спокійно поряд з дітьми

Самопочуття та поведінка дітей багато в чому залежить від стану дорослих, каже лікар.

Обрати правильне оточення для дітей

– Ваше завдання зараз – максимально відірвати дитину від переляканих земляків та знайти спокійніше оточення. У такому середовищі вона швидше прийде до тями, – додав фахівець.

Не зловживати алкоголем

Як зазначає лікар, це не допоможе впоратися зі стресом через ситуацію, що склалася.

Із самого початку війни в Україні громадян закликають піклуватися про себе, черпати інформацію лише з перевірених джерел та не панікувати. Це допоможе легко пережити цю непросту ситуацію.