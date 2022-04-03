Для победы над врагом во время войны очень важно сохранять спокойствие и не тратить силы понапрасну на переживания.
Как это сделать, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал доктор Евгений Комаровский.
Рекомендации:
- Заняться чем-то
— Самое главное сейчас — найти какое-то дело, потому что очень сложно быть постоянно погруженным в себя, — объяснил Евгений Комаровский.
- Общаться с людьми, которые не паникуют и знают, что делать
Нужно искать себе таких друзей и знакомых.
- Вести себя спокойно рядом с детьми
Самочувствие и поведение детей во многом зависит от состояния взрослых, говорит врач.
- Выбрать правильное окружение для детей
— Ваша задача сейчас — максимально оторвать ребенка от перепуганных земляков и найти более спокойное окружение. В такой среде он быстрее придет в норму, — добавил специалист.
- Не злоупотреблять алкоголем
Как отмечает врач, это не поможет справиться со стрессом из-за сложившейся ситуации.
С самого начала войны в Украине граждан призывают заботиться о себе, черпать информацию только из проверенных источников и не паниковать. Это поможет легче пережить эту непростую ситуацию.