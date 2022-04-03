Для победы над врагом во время войны очень важно сохранять спокойствие и не тратить силы понапрасну на переживания.

Как это сделать, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал доктор Евгений Комаровский.

Рекомендации:

Заняться чем-то

— Самое главное сейчас — найти какое-то дело, потому что очень сложно быть постоянно погруженным в себя, — объяснил Евгений Комаровский.

Общаться с людьми, которые не паникуют и знают, что делать

Нужно искать себе таких друзей и знакомых.

Вести себя спокойно рядом с детьми

Самочувствие и поведение детей во многом зависит от состояния взрослых, говорит врач.

Выбрать правильное окружение для детей

— Ваша задача сейчас — максимально оторвать ребенка от перепуганных земляков и найти более спокойное окружение. В такой среде он быстрее придет в норму, — добавил специалист.

Не злоупотреблять алкоголем

Как отмечает врач, это не поможет справиться со стрессом из-за сложившейся ситуации.

С самого начала войны в Украине граждан призывают заботиться о себе, черпать информацию только из проверенных источников и не паниковать. Это поможет легче пережить эту непростую ситуацию.