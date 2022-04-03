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Что поможет сохранять спокойствие – топ-5 рекомендаций Комаровского

3 апреля 2022, 10:35
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
комаровський
Источник: УНИАН

Для победы над врагом во время войны очень важно сохранять спокойствие и не тратить силы понапрасну на переживания.

Как это сделать, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал доктор Евгений Комаровский.

Рекомендации:

  • Заняться чем-то 

— Самое главное сейчас — найти какое-то дело, потому что очень сложно быть постоянно погруженным в себя, — объяснил Евгений Комаровский.

  • Общаться с людьми, которые не паникуют и знают, что делать

Нужно искать себе таких друзей и знакомых.

  • Вести себя спокойно рядом с детьми

Самочувствие и поведение детей во многом зависит от состояния взрослых, говорит врач.

  • Выбрать правильное окружение для детей

— Ваша задача сейчас — максимально оторвать ребенка от перепуганных земляков и найти более спокойное окружение. В такой среде он быстрее придет в норму, — добавил специалист.

  • Не злоупотреблять алкоголем

Как отмечает врач, это не поможет справиться со стрессом из-за сложившейся ситуации.

С самого начала войны в Украине граждан призывают заботиться о себе, черпать информацию только из проверенных источников и не паниковать. Это поможет легче пережить эту непростую ситуацию.

Источник
Украина
Теги
Євген Комаровський , Советы , поради лікаря
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