Психологи Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию готовы оказывать психологическую поддержку пострадавшим от действий оккупантов и тем, кто стал свидетелями преступлений российских военных.

Про этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

— Новости с оккупированных территорий просто ужасают. Расстрелы мирных жителей, пытки, изнасилования, мародерство, все, что и является тем самым “русским миром”, — отметила Марина Хонда.

По ее словам, украинское общество столкнется с огромным количеством психологических травм, которые нужно решать, как можно скорее.

В особой поддержке сейчас нуждаются женщины, пострадавшие от сексуального насилия российских солдат. Психологи Центра готовы уже сейчас оказывать психологическую поддержку всем нуждающимся.

Замглавы КГГА добавила, что сейчас очень важно не бояться и не стесняться обращаться за поддержкой и помощью к специалистам. Ведь поддержка профессионального психолога в таких ситуациях действительно нужна.

Служба Телефона доверия Киевского городского Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию работает круглосуточно – 044-272-15-00 (с мобильного) и 15-00 (со стационарного). Все звонки бесплатны и анонимны.