Как не испортить отношения с близкими и родными людьми, особенно если довелось пережить страшный опыт лишений и безвозвратных потерь. Об этом и не только в Объединенном эфире телеканалов рассказал психотерапевт Олег Чабан, который с первого дня войны оказывал психологическую помощь и поддержку миллионам зрителей, оказавшихся в совершенно незнакомых драматических обстоятельствах.

— Когда члены семьи, которых война разбросала далеко друг от друга, наконец воссоединяются, главный совет – набраться терпения в отношении друг к другу, — говорит специалист.

Дело в том, что все мы – разные по типу темперамента: кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то переживает так, что ночами не спит, а кто-то сбалансированно спокойный.

Поэтому, по словам психотерапевта, первый совет в этой ситуации — набраться терпения и выдержки, если, например, мужа, который вернулся с передовой, где гибли его товарищи, захлестывают гнев и определенная доля вины.

Второй совет. Быстро переключатся на совместный объект заботы. Это, конечно же, дети. Или еще животные, которые являются полноценными членами наших семей.

Третий совет. Ни в коем случае не следует контролировать обвинения с помощью машины времени. Типа: вот, я тебе говорила, что нужно было уезжать, но ты не послушал и вот теперь у нас случилось вот это.

Забудьте о прошлом. Живите в сегодняшнем дне и думайте о будущем. Именно во имя этого будущего не швыряйте друг в друга обвинениями. Постарайтесь не думать об этом. Все уже прожито.

Что же касается детей, то им ни в коем случае нельзя давать ложные обещания. Например, что война закончится завтра или послезавтра.

Нужно говорить: сегодня делается все, чтобы это произошло максимально быстро. Да, вы не знаете всех подробностей, но уверены, что делается все для скорой победы. Говорите детям то, что реально.

Кроме того, дети стараются всегда к кому-нибудь прильнуть, как в физическом, так и в психологическом плане. Если родителей рядом нет, то нужно максимально обеспечить с ними связь. Если это невозможно, достаем фотографии из телефонов или альбомов. Говорим ребенку, как мама и папа его любят, но они должны находится там, где они находятся, и постоянном думают о своем любимом мальчике или любимой девочке. Попросту говоря, создаем в голове ребенка связь со своими родителями.

И еще такой важный момент. В 2014 году психотерапевтами был принят такой термин, как “посттравматический рост”. Это означает, что в силу всего пережитого в военное время мы становимся более мудрыми, начинаем еще больше ценим своих родных, возможность общаться с ними и так далее.

Помните, что возвращение к мирной жизни происходит в нашей голове. Поэтому просмотр фотографий о совместных праздниках в прошлом, планирование чего-то на год или на пять лет вперед, даже если разрушен дом, это и есть посттравматический рост, который в свою очередь является залогом душевного спокойствия и стабильных эмоционально благополучных отношений.