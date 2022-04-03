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Папа на войне. Как мужчинам держать связь с детьми

3 апреля 2022, 12:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дети война
Источник: Depositphotos

Украинские мужчины, выполняя свой долг, защищают родную страну и находятся далеко от семьи. Это может быть сложно не только для них, но и для детей.

Как отцам держать связь с детьми?

Рекомендации:

  • Разговаривать с ребенком – помнить, что дети способны отделять правду от лжи. Особенно если это близкие люди. Поэтому не стоит лгать или перекручивать информацию.
  • Пытаться находиться с ребенком на одной волне – знать о событиях из его жизни, любимых делах, интересах.
  • Организовать ритуалы прощания и встречи с ним.
  • Если нет возможности находиться с ребенком на связи, нужно предупредить об этом – это убережет его от волнения.
  • Через маму передавать ребенку поцелуи, объятия, а также истории из вашей жизни.
  • Говорить ребенку о себе, своих планах и настроении только в позитивном русле.
  • Постоянно говорить малышу, как вы его любите и цените.
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Родители должны помнить, что психологическое состояние ребенка зависит от самочувствия взрослых, поэтому важно заботиться о своем физическом и психическом здоровье, меньше паниковать.

Источник: UNFPA

Теги
Советы психолога , Психология
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