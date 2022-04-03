Украинские мужчины, выполняя свой долг, защищают родную страну и находятся далеко от семьи. Это может быть сложно не только для них, но и для детей.

Как отцам держать связь с детьми?

Рекомендации:

Разговаривать с ребенком – помнить, что дети способны отделять правду от лжи. Особенно если это близкие люди. Поэтому не стоит лгать или перекручивать информацию.

Пытаться находиться с ребенком на одной волне – знать о событиях из его жизни, любимых делах, интересах.

Организовать ритуалы прощания и встречи с ним.

Если нет возможности находиться с ребенком на связи, нужно предупредить об этом – это убережет его от волнения.

Через маму передавать ребенку поцелуи, объятия, а также истории из вашей жизни.

Говорить ребенку о себе, своих планах и настроении только в позитивном русле.

Постоянно говорить малышу, как вы его любите и цените.

Родители должны помнить, что психологическое состояние ребенка зависит от самочувствия взрослых, поэтому важно заботиться о своем физическом и психическом здоровье, меньше паниковать.

Источник: UNFPA