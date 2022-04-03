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Тато на війні. Як чоловікам тримати зв’язок з дітьми

3 Квітня 2022, 12:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дети война
Джерело: Depositphotos

Українські чоловіки, виконуючи свій обов’язок, захищають рідну країну та перебувають далеко від родини. Це може бути складно не лише для них, а й для їхніх дітей.

Як татусям тримати зв’язок з дітьми?

Рекомендації:

  • Розмовляти з дитиною – пам’ятати, що діти здатні відокремлювати правду від брехні. Особливо якщо це близькі люди. Тому не варто брехати чи перекручувати інформацію.
  • Намагатися перебувати з дитиною на одній хвилі – знати про події з її життя, улюблені справи, інтереси.
  • Організувати ритуали прощання та зустрічі з нею.
  • Якщо не має змоги перебувати з дитиною на зв’язку, треба попередити про це – це вбереже її від хвилювання.
  • Через маму передавати дитині поцілунки, обійми, а також історії з вашого життя.
  • Говорити дитині про себе, свої плани та настрій лише у позитивному руслі.
  • Постійно казати малюку, як ви його любите та цінуєте.
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Батьки маються пам’ятати, що психологічний стан дитини залежить від самопочуття дорослих, тому важливо піклуватися про своє фізичне та психічне здоров’я, менше панікувати.

Джерело: UNFPA

Теги
Поради психолога , Психологія
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