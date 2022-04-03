Українські чоловіки, виконуючи свій обов’язок, захищають рідну країну та перебувають далеко від родини. Це може бути складно не лише для них, а й для їхніх дітей.

Як татусям тримати зв’язок з дітьми?

Рекомендації:

Розмовляти з дитиною – пам’ятати, що діти здатні відокремлювати правду від брехні. Особливо якщо це близькі люди. Тому не варто брехати чи перекручувати інформацію.

Намагатися перебувати з дитиною на одній хвилі – знати про події з її життя, улюблені справи, інтереси.

Організувати ритуали прощання та зустрічі з нею.

Якщо не має змоги перебувати з дитиною на зв’язку, треба попередити про це – це вбереже її від хвилювання.

Через маму передавати дитині поцілунки, обійми, а також історії з вашого життя.

Говорити дитині про себе, свої плани та настрій лише у позитивному руслі.

Постійно казати малюку, як ви його любите та цінуєте.

Батьки маються пам’ятати, що психологічний стан дитини залежить від самопочуття дорослих, тому важливо піклуватися про своє фізичне та психічне здоров’я, менше панікувати.

Джерело: UNFPA