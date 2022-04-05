Из-за войны в Украине многие граждане потеряли дом, работу и вынуждены были переехать в другой город или страну. На первых этапах они получат помощь от волонтеров и небезразличных граждан, однако со временем нужно будет самостоятельно заботиться о себе и начинать новую жизнь.

Начинать следует с поиска нового места работы. Это позволит заработать деньги на жизнь, а также отвлекаться от постоянных мыслей о войне в Украине.

Рекомендации

Пройти бесплатные курсы для повышения знаний и переквалификации.

Овладеть новой профессией.

Воспользоваться сайтами для трудоустройства.

Зарегистрироваться на зарубежных биржах фриланса.

Если речь идет о переезде за границу, то нужно овладеть новым языком. Во многих странах языковые курсы для беженцев бесплатны.

Чтобы оставаться полезным для страны и делать свой вклад в победу Украины в войне с Россией, желательно работать на украинскую компанию удаленно и платить налоги в казну.

Источник: Центр стратегических коммуникаций