Из-за войны в Украине многие граждане потеряли дом, работу и вынуждены были переехать в другой город или страну. На первых этапах они получат помощь от волонтеров и небезразличных граждан, однако со временем нужно будет самостоятельно заботиться о себе и начинать новую жизнь.
Начинать следует с поиска нового места работы. Это позволит заработать деньги на жизнь, а также отвлекаться от постоянных мыслей о войне в Украине.
Рекомендации
- Пройти бесплатные курсы для повышения знаний и переквалификации.
- Овладеть новой профессией.
- Воспользоваться сайтами для трудоустройства.
- Зарегистрироваться на зарубежных биржах фриланса.
Если речь идет о переезде за границу, то нужно овладеть новым языком. Во многих странах языковые курсы для беженцев бесплатны.
Чтобы оставаться полезным для страны и делать свой вклад в победу Украины в войне с Россией, желательно работать на украинскую компанию удаленно и платить налоги в казну.
Источник: Центр стратегических коммуникаций