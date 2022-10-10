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Війна – не привід забути про профілактику раку – Комаровський

10 Жовтня 2022, 18:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Євген Комаровський
Війна – не привід забути про профілактику раку – Комаровський
Джерело: Depositphotos

Багато хто зараз вважає, що займатися профілактикою онкозахворювань, та й усіх інших теж, не на часі. Головне – перемогти. Так, усі ми хочемо перемогти та жити довго та щасливо, сказав лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Я б ще додав, що ми ще хочемо бути здоровими, – сказав педіатр. – А отже, незважаючи на труднощі, треба думати про збереження свого здоров’я та профілактику захворювань, зокрема онкологічних.

Так, нинішня медицина навчилася справлятися з багатьма видами раку, але за однієї умови – своєчасне звернення.

– Ну хто, скажіть, зараз, піде до лікаря при помірному болі в животі чи кашлі, – питає лікар. – А дарма, бо болі можуть свідчити про початок раку шлунка, а кашель – про рак легенів.

Євген Комаровський дуже хоче, щоб люди запам’ятали фактори ризику виникнення раку та врахували їх.

Зараз дивляться

Чинники ризику онкозахворювань під час війни.

  • Пізніше звернення до лікарів із проблемами здоров’я.
  • Відсутність можливості відвідати лікаря, пройти обстеження.
  • Відсутність вакцинації від ЗПС, гепатитів, коронавірусу.

Так, не дивуйтеся, що вакцинація від багатьох хвороб у майбутньому дає свої плоди. Профілактуючи розвиток багатьох хронічних та інфекційних захворювань, ми можемо убезпечити себе від онкології, яка розвивається у людей, які хворіють на ці захворювання.

Наприклад, вакцинація проти вірусу папіломи людини захищає від раку статевої системи, гепатитів – від раку печінки.

Усі фактори ризику можна розділити на дві категорії:

Запобіжні та невідворотні. Другі – це генетика, з якою не посперечаєшся. А ось першу групу розглянемо докладніше.

  • Куріння. Активне або пасивне, воно в рази збільшує ризик захворіти на рак легенів.
  • Незахищений секс. Вірус папіломи людини якраз і передається статевим шляхом.
  • Неправильне харчування, що призводить до ожиріння, запальних процесів в організмі.
  • Тривале перебування на сонці без захисту шкіри кремами чи одягом.

– Безумовно, боєць, що сидить у окопі, закурюючи цигарку, не думатиме про те, що років через двадцять він може захворіти на рак. Йому б до вечора дожити, – міркує Комаровський. – Те саме і із захисними кремами. Їхня наявність у тактичному рюкзаку для когось виглядає смішно. Але…

Адже всі ми хочемо вижити в цій війні та жити після неї у новій, мирній, щасливій країні довго та щасливо. Пам’ятаєте? Тоді розширюйте свої обрії планування, рекомендує лікар, і не запускайте ті процеси, які можуть запустити рак у вашому організмі.

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Займайтеся спортом або будь-якою фізичною активністю, їжте побільше овочів та фруктів, горіхи та насіння, при першій нагоді або перших симптомах звертайтеся до лікарів.

Джерело: Євген Комаровський

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Війна в Україні
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