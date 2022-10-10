Багато хто зараз вважає, що займатися профілактикою онкозахворювань, та й усіх інших теж, не на часі. Головне – перемогти. Так, усі ми хочемо перемогти та жити довго та щасливо, сказав лікар-педіатр Євген Комаровський.
– Я б ще додав, що ми ще хочемо бути здоровими, – сказав педіатр. – А отже, незважаючи на труднощі, треба думати про збереження свого здоров’я та профілактику захворювань, зокрема онкологічних.
Так, нинішня медицина навчилася справлятися з багатьма видами раку, але за однієї умови – своєчасне звернення.
– Ну хто, скажіть, зараз, піде до лікаря при помірному болі в животі чи кашлі, – питає лікар. – А дарма, бо болі можуть свідчити про початок раку шлунка, а кашель – про рак легенів.
Євген Комаровський дуже хоче, щоб люди запам’ятали фактори ризику виникнення раку та врахували їх.
Чинники ризику онкозахворювань під час війни.
- Пізніше звернення до лікарів із проблемами здоров’я.
- Відсутність можливості відвідати лікаря, пройти обстеження.
- Відсутність вакцинації від ЗПС, гепатитів, коронавірусу.
Так, не дивуйтеся, що вакцинація від багатьох хвороб у майбутньому дає свої плоди. Профілактуючи розвиток багатьох хронічних та інфекційних захворювань, ми можемо убезпечити себе від онкології, яка розвивається у людей, які хворіють на ці захворювання.
Наприклад, вакцинація проти вірусу папіломи людини захищає від раку статевої системи, гепатитів – від раку печінки.
Усі фактори ризику можна розділити на дві категорії:
Запобіжні та невідворотні. Другі – це генетика, з якою не посперечаєшся. А ось першу групу розглянемо докладніше.
- Куріння. Активне або пасивне, воно в рази збільшує ризик захворіти на рак легенів.
- Незахищений секс. Вірус папіломи людини якраз і передається статевим шляхом.
- Неправильне харчування, що призводить до ожиріння, запальних процесів в організмі.
- Тривале перебування на сонці без захисту шкіри кремами чи одягом.
– Безумовно, боєць, що сидить у окопі, закурюючи цигарку, не думатиме про те, що років через двадцять він може захворіти на рак. Йому б до вечора дожити, – міркує Комаровський. – Те саме і із захисними кремами. Їхня наявність у тактичному рюкзаку для когось виглядає смішно. Але…
Адже всі ми хочемо вижити в цій війні та жити після неї у новій, мирній, щасливій країні довго та щасливо. Пам’ятаєте? Тоді розширюйте свої обрії планування, рекомендує лікар, і не запускайте ті процеси, які можуть запустити рак у вашому організмі.
Займайтеся спортом або будь-якою фізичною активністю, їжте побільше овочів та фруктів, горіхи та насіння, при першій нагоді або перших симптомах звертайтеся до лікарів.
Джерело: Євген Комаровський