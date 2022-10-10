Багато хто зараз вважає, що займатися профілактикою онкозахворювань, та й усіх інших теж, не на часі. Головне – перемогти. Так, усі ми хочемо перемогти та жити довго та щасливо, сказав лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Я б ще додав, що ми ще хочемо бути здоровими, – сказав педіатр. – А отже, незважаючи на труднощі, треба думати про збереження свого здоров’я та профілактику захворювань, зокрема онкологічних.

Так, нинішня медицина навчилася справлятися з багатьма видами раку, але за однієї умови – своєчасне звернення.

– Ну хто, скажіть, зараз, піде до лікаря при помірному болі в животі чи кашлі, – питає лікар. – А дарма, бо болі можуть свідчити про початок раку шлунка, а кашель – про рак легенів.

Євген Комаровський дуже хоче, щоб люди запам’ятали фактори ризику виникнення раку та врахували їх.

Зараз дивляться

Чинники ризику онкозахворювань під час війни.

Пізніше звернення до лікарів із проблемами здоров’я.

Відсутність можливості відвідати лікаря, пройти обстеження.

Відсутність вакцинації від ЗПС, гепатитів, коронавірусу.

Так, не дивуйтеся, що вакцинація від багатьох хвороб у майбутньому дає свої плоди. Профілактуючи розвиток багатьох хронічних та інфекційних захворювань, ми можемо убезпечити себе від онкології, яка розвивається у людей, які хворіють на ці захворювання.

Наприклад, вакцинація проти вірусу папіломи людини захищає від раку статевої системи, гепатитів – від раку печінки.

Усі фактори ризику можна розділити на дві категорії:

Запобіжні та невідворотні. Другі – це генетика, з якою не посперечаєшся. А ось першу групу розглянемо докладніше.

Куріння. Активне або пасивне, воно в рази збільшує ризик захворіти на рак легенів.

Незахищений секс. Вірус папіломи людини якраз і передається статевим шляхом.

Неправильне харчування, що призводить до ожиріння, запальних процесів в організмі.

Тривале перебування на сонці без захисту шкіри кремами чи одягом.

– Безумовно, боєць, що сидить у окопі, закурюючи цигарку, не думатиме про те, що років через двадцять він може захворіти на рак. Йому б до вечора дожити, – міркує Комаровський. – Те саме і із захисними кремами. Їхня наявність у тактичному рюкзаку для когось виглядає смішно. Але…

Адже всі ми хочемо вижити в цій війні та жити після неї у новій, мирній, щасливій країні довго та щасливо. Пам’ятаєте? Тоді розширюйте свої обрії планування, рекомендує лікар, і не запускайте ті процеси, які можуть запустити рак у вашому організмі.

Займайтеся спортом або будь-якою фізичною активністю, їжте побільше овочів та фруктів, горіхи та насіння, при першій нагоді або перших симптомах звертайтеся до лікарів.

Джерело: Євген Комаровський