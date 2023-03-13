Наше здоров’я напряму залежить від стану імунної системи.
Імунітет захищає організму людини та допомагає боротися з хворобами, що виникли. Допоки імунітет тримається на належному рівні, здоров’я не підводить, а коли імунітет знижується, то й починаються недуги.
Причинами зниження захисту можуть бути шкідливі звички, стреси, зменшення рухової діяльності, неправильне харчування, перенавантаження тощо.
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Ознаки, які свідчать імунна система слабішає:
- безсоння або сонливість вдень;
- часті головні болі;
- втома та швидка стомлюваність;
- ломота в тілі;
- труднощі з концентрацією уваги.
Що ж потрібно, аби імунітет підвищився та втримувався на належному рівні.
- Спати не менше семи годин
- Гуляти на свіжому повітрі
- Бути фізично активними
- Обмежити вживання алкоголю та кинути палити
- Намагатися уникати стресів
- Дотримуватися гігієни
- Вживати фрукти та овочі.
Як бачите, поради прості, та, якщо їм слідувати, здоров’я буде зміцнюватися, а хвороби обійдуть вас стороною.
Джерело: Дніпропетровська ОВА