Наше здоров’я напряму залежить від стану імунної системи.

Імунітет захищає організму людини та допомагає боротися з хворобами, що виникли. Допоки імунітет тримається на належному рівні, здоров’я не підводить, а коли імунітет знижується, то й починаються недуги.

Причинами зниження захисту можуть бути шкідливі звички, стреси, зменшення рухової діяльності, неправильне харчування, перенавантаження тощо.

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Ознаки, які свідчать імунна система слабішає:

безсоння або сонливість вдень;

часті головні болі;

втома та швидка стомлюваність;

ломота в тілі;

труднощі з концентрацією уваги.

Що ж потрібно, аби імунітет підвищився та втримувався на належному рівні.

Спати не менше семи годин Гуляти на свіжому повітрі Бути фізично активними Обмежити вживання алкоголю та кинути палити Намагатися уникати стресів Дотримуватися гігієни Вживати фрукти та овочі.

Як бачите, поради прості, та, якщо їм слідувати, здоров’я буде зміцнюватися, а хвороби обійдуть вас стороною.

Джерело: Дніпропетровська ОВА