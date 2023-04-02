Герпес: висипання, біль, пухирці, які тріскаються та потім довго загоюються, і нібито, все пройшло, і тут знову.

– З початком повномасштабного вторгнення рецидивуючий герпес – це постійний гість в мене на прийомі, – сказала лікарка-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.

Пацієнти самі зазначають, що раніше герпес виникав не так часто. Загострення бувало, наприклад, один раз на три місяці, а зараз висипання буквально змінюють одне за одного.

Чому так стається? В усьому винний стрес, що ми переживаємо уже понад рік.

Зараз дивляться

– Тривалий стрес знижує захисні властивості нашого організму. Тому і стрес-менеджмент є обов’язковим для зменшення частоти рецидивів, – говорить лікарка.

Герпетичні висипання — це не тільки біль у місті пухирців, це й нейропатичний біль, який може залишатися тривалий час навіть після загоєння.

Герпес знижує якість життя через дискомфорт. Іноді неможливо нормально говорити, їсти, а у випадку генітального герпесу – обмежується і статеве життя.

Як з цим впоратися?

Насамперед, лікарка повідомляє хорошу новину – проти герпесу у нас є противірусна терапія.

А погане в цьому те, що вона не забезпечує повну елімінацію вірусу з організму людини.

Єдиний вихід, який пропонують експерти — це тривала суперсивна противірусна терапія.

Що це таке?

Це прийом ацикловіру, валцикловіру або фамцикловіру у певному дозуванні протягом трьох або шести місяців.

Така терапія може бути продовжена за необхідності та рекомендаціями лікаря.

Для контролю токсичності ліків потрібно проводити періодичний контроль ниркових та печінкових проб.

Якщо герпес турбує тривалий час, то потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

Джерело: Анастасія Неклюдова