Яким має бути ідеальний коханець? Одні одразу уявляють доглянутого партнера з гарною фігурою, інші мріють про романтику, а треті – про брудний секс. Але всі ці риси не найголовніші.

Компанія Civey провела опитування для соцмережі Bumble. У період із грудня 2020 року до січня 2021-го дослідники опитали 2,5 тис. дорослих мешканців Німеччини та з’ясували риси ідеального коханця.

Згідно з опитуванням, більшість вважають, що сексуальний партнер повинен вміти спілкуватися і відкрито говорити про свої бажання та потреби.

66% чоловіків, які брали участь в опитуванні, заявили, що хотіли б, щоб жінки відкрито говорили про секс, а 58% вважають, що вони мають розповідати про свої уподобання.

Гумор і вміння посміятися з себе – також важливі якості. У сексуальному житті трапляються різні ситуації, і казуси теж, ідеальний партнер повинен сприймати їх легко і з посмішкою. Про це заявили 61% респондентів.

Також варто пам’ятати про рівноправність. 40% опитаних жінок висловили думку, що надають перевагу стосункам з партнером, який підтримує рівність статей.

Тому ідеальний коханець – це не той, хто блищить зовнішністю і готовий реалізувати найрозпусніші бажання, а той, хто просто вміє спілкуватися, посміятися з себе і поважає партнера.

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