Каким должен быть идеальный любовник? Одни сразу представляют хорошо сложенного и ухоженного партнера, другие мечтают о романтике, а третьи — о грязном сексе. Но все эти качества не самые главные.

Компанией Civey провела опрос для соцсети Bumble. В период с декабря 2020 года до января 2021-ого исследователи опросили 2,5 тыс. взрослых жителей Германии и выяснили черты идеального любовника.

Согласно опросу, большинство считают, что сексуальный партнер должен уметь общаться и открыто говорить о своих желаниях и потребностях.

66% мужчин, которые участвовали в опросе, заявили, что хотели бы, чтобы женщины открыто говорили о сексе, а 58% считают, что они должны рассказывать о своих предпочтениях.

Юмор и умение посмеяться над собой — также немаловажные качества. В сексуальной жизни случаются самые разные ситуации, и казусы тоже, идеальный партнер должен воспринимать их легко и с улыбкой. Об этом заявили 61% респондентов.

Также стоит помнить о равноправии. 40% опрошенных женщин высказали мнение, что предпочитают отношения с партнером, которые поддерживает равенство полов.

Поэтому идеальный любовник — это не тот, кто блещет внешностью и готов реализовать самые развратные желания, а тот, кто просто умеет общаться, посмеяться над собой и уважает партнера.

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