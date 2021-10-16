Как не быть бревном в постели — 6 советов

Застенчивость или несмелость — плохие помощники в сексе. Чтобы провести незабываемую ночь, нужно быть активной и естественной. Простые советы подскажут, как не быть бревном в постели.

Двигайтесь. Не ждите, пока мужчина все сделает сам. Двигайте бедрами, будьте активной.

Меняйте позу. Не бойтесь проявлять инициативу и вносить в секс разнообразие. Секс не должен превратиться в рутину.

Выражайте себя. Не бойтесь быть собой и говорить мужчине о своих желаниях в постели.

Показывайте эмоции. Если ваш мужчина увидит, что вы получаете удовольствие от секса, это еще больше заведет его.

Будьте уверенной в себе. Девушка, которая одновременно и доминирует, и покоряется, выглядит в глазах мужчины очень сексуально.

Будьте нежной. Обязательное правило любой близости с мужчиной. Не бойтесь дарить мужчине тепло, поцелуи и ласки.

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