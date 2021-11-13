Совместный просмотр эротических фильмов станет не только хорошим способом провести вечер вместе, но и может разжечь страсть между партнерами.

Психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова поделилась подборкой фильмов, которые подойдут для игривого настроения.

– Благодаря эротическим фильмам пары часто преодолевают трудности в отношениях. Ведь качественное кино с элементами эротики может разжечь страсть между людьми, – объясняет Наталья Ежова.

Топ-5 фильмов:

Нарушая запреты – эротический итальянский фильм 2000 года, режиссер – Тинто Брасс.

Увлекательная история о любовных приключениях итальянки в Лондоне.

Вальсирующие – фильм Бертрана Блие в 1974 году.

Два парня-хулигана угоняют авто, а вместе с ним и девушку его владельца. Женщина скоро превращается в любовницу на двоих.

Турецкие наслаждения – нидерландский фильм 1973 года режиссера Пола Верховена.

Непростая история отношений между парой полна эротических моментов, от которых кружится голова.

Люсия и секс – фильм испанского режиссера Хулио Медема 2001 года.

После новостей о смерти любимого молодая девушка уезжает на остров в Средиземное море. Там она узнает удивительные подробности о времени, проведенном с любимым.

9 песен – британский эротический фильм 2004 года, снятый режиссером Майклом Винтерботтом.

Интересная история горячих отношений между учителем и студенткой.

По словам сексолога, чем больше партнеры будут смотреть фильмов, тем богаче будет их фантазия. Они станут более раскрепощенными, а это значит, что их интим никогда не будет однообразным.