Спільний перегляд еротичних фільмів стане не лише гарним способом провести вечір разом, а й може розпалити пристрасть між партнерами.

Психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова поділилася підбіркою фільмів, які підійдуть для грайливого настрою.

– Завдяки еротичним фільмам пари часто долають труднощі у стосунках. Адже якісне кіно з елементами еротики може розпалити пристрасть між людьми, – пояснює Наталія Єжова.

Топ-5 фільмів:

Порушуючи заборони – еротичний італійський фільм 2000 року, режисер – Тінто Брасс.

Захоплива історія про любовні пригоди італійки у Лондоні.

Вальсуючі – фільм Бертрана Бліє 1974 року.

Два хлопці-хулігани викрадають авто, а разом із ним і дівчину його власника. Жінка скоро перетворюється на коханку на двох.

Турецькі насолоди – нідерландський фільм 1973 року режисера Пола Верховена.

Непроста історія стосунків між парою, сповнена еротичних моментів, від яких запаморочиться у голові.

Люсія і секс – фільм іспанського режисера Хуліо Медема 2001 року.

Після новин про смерть коханого молода дівчина їде на острів у Середземне море. Там вона дізнається дивні подробиці про час, проведений з коханим.

9 пісень – британський еротичний фільм 2004 року, знятий режисером Майклом Вінтерботтом.

Цікава історія палких стосунків між вчителем та студенткою.

За словами сексолога, чим більше партнери дивитимуться фильмів, тим багатішою ставатиме їхня фантазія. Вони стануть більш розкутими, а це означає, що їхній інтим ніколи не буде одноманітним.