Мастурбація – абсолютно нормальна частина сексуального життя людини, вона має низку переваг.

Про користь самозадоволення розповіли фахівці Міністерства охорони здоров’я австралійського штату Квінсленд.

За їхніми словами, мастурбація допомагає людині більше дізнатися про своє тіло. Вони вважають, що про неї потрібно говорити винятково у позитивному руслі, щоб усунути стереотипи про те, що це ганебно.

Користь мастурбації:

під час самозадоволення вивільняються ендорфіни, які позитивно впливають психічне здоров’я;

оргазм, що досягається під час цього процесу, може зменшити менструальні спазми;

вона може допомогти людині створити позитивний образ свого тіла.

Раніше фахівці проводили дослідження та підтвердили, що мастурбація допомагає впоратися з неприємними відчуттями під час місячних.

На їхню думку, такий ефект досягається завдяки тому, що під час цього процесу м’язи у нижній частині живота скорочуються та розслаблюються, а це впливає на спазми.

Джерело: Queensland Health