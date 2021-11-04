Мастурбация — абсолютно нормальная часть сексуальной жизни человека, она имеет ряд преимуществ.

О пользе самоудовлетворения рассказали специалисты Министерства здравоохранения австралийского штата Квинсленд.

По их словам, мастурбация помогает человеку больше узнать о своей теле. Они считают, что о ней нужно говорить исключительно в положительной ключе, чтобы убрать стереотипы о том, что это постыдно.

Польза мастурбации:

во время самоудовлетворения высвобождаются эндорфины, которые позитивно влияют на психическое здоровье;

оргазм, который достигается во время этого процесса, может уменьшить менструальные спазмы;

она может помочь человеку создать положительный образ своего тела.

Ранее специалисты проводили исследование и подтвердили, что мастурбация помогает справиться с неприятными ощущениями во время месячных.

По их мнению, такой эффект достигается благодаря тому, что во время этого процесса мышцы в нижней части живота сокращаются и расслабляются, а это влияет на спазмы.

Источник: Queensland Health