Детская мастурбация может смутить и озадачить родителей, ведь для кого-то это может показаться странным и чем-то плохим. Однако необходимо говорить об этом с ребенком и не стесняться.

Ведь представления о сексе и человеческих отношениях строятся с раннего детства и могут влиять на взрослую жизнь.

Сексолог Светлана Грабова в социальных сетях рассказала, что многие женщины вырастают убежденными, что мастурбация — зло. У них полностью исчезает желание заниматься самопознанием, получать удовольствие.

— Современные родители должны знать, что мастурбация — это нормально. Ребенок исследует свое тело и вдруг обнаруживает место, которое приятно трогать. Конечно, его интересует сам процесс, — отметила специалист.

Мастурбация может быть способом снятия стресса и внутреннего напряжения. Но родители должны объяснить ребенку определенные правила:

в мастурбации ничего страшного или позорного нет, но общественные места для нее не предназначены;

никто, кроме ребенка, не имеет права трогать его половые органы без его разрешения;

с родителями можно говорить на интимные темы. К ним можно обратиться в любой ситуации, с любой проблемой.

По словам сексолога, мамы часто жалуются, что бабушки, дедушки, даже воспитательницы в детском саду пытаются отучить ребенка от самоудовлетворения. Она предупредила, что это чревато подавлением сексуальности и проблемами с интимной жизнью в будущем. Ведь в подсознании ребенка будет заложено: исследовать свое тело — это плохо, появится запрет на удовольствие.

Нормальная мастурбация — от одного до пяти раз в сутки. В зависимости от того, какая у ребенка половая конституция, уровень гормонов, потребность в расслаблении. Грабова говорит, что это не патология, поэтому родителям не нужно вести ребенка сразу к врачу, если он мастурбирует.

— Я считаю, что гораздо хуже, когда ребенок отказывается от познания своего тела, если его напугали, отругали или запретили, — добавила она.

В то же время патологическая мастурбация часто встречается, если ребенок перегружен или же находится в стрессе. Тогда ребенок снимает напряжение и мастурбирует пять и более раз в день.

Ситуация может ухудшаться на фоне проблем в семье. Например, папа с мамой ссорятся, или же вообще разводятся. Тогда ребенок не знает, как избавиться от внутреннего напряжения. Развивается сильное влечение к самоудовлетворению.

Грабова подчеркнула, что в таком случае лечить нужно не ребенка, а свои отношения, ведь такое поведение — реакция на то, что происходит. Когда отношения в семье нормализуются, ребенок также успокоится.

— Поэтому если вы увидели, что ребенок мастурбирует, не ссорьтесь, не бейте по рукам и не запугивайте. Ребенок должен изучать свое тело, — подытожила сексолог.

Недавно ученые из Массачусетского университета США доказали, что мастурбация — полезна для здоровья. В связи с ограниченными данными, предоставленными исследованиями мужской мастурбации, акт самоудовлетворения повышает активность иммунных клеток. Этот эффект может длиться до 24 часов после оргазма. Также мастурбация может принести и другие преимущества, такие как помощь в хорошем сне, снятии стресса и улучшении настроения.

Источник: Светлана Грабова