Дитяча мастурбація може збентежити та спантеличити батьків, адже для когось це може здатися дивним та чимось поганим. Проте необхідно говорити про це з дитиною та не соромитися.

Адже уявлення про секс та людські стосунки будуються з раннього дитинства і можуть впливати на доросле життя.

Сексолог Світлана Грабова у соціальних мережах розповіла, що багато жінок виростають переконаними, що мастурбація – зло. У них повністю зникає бажання займатися самопізнанням, отримувати задоволення мастурбації.

– Сучасні батьки повинен знати, що мастурбація – це нормально. Дитина досліджує своє тіло і раптом виявляє місце, яке приємно чіпати. Звичайно, його цікавить сам процес, – зазначила спеціаліст.

Мастурбація може бути способом зняття стресу і внутрішньої напруги. Але батьки мають пояснити дитині певні правила:

в мастурбації нічого страшного або ганебного немає, але громадські місця для неї не призначені;

ніхто, крім дитини, не має права чіпати її статеві органи без її дозволу;

з батьками можна говорити на інтимні теми. До них можна звернутися в будь-якій ситуації, з будь-якою проблемою.

За словами сексолога, мами часто скаржаться, що бабусі, дідуся, навіть виховательки у дитячому садочку намагаються відучити дитину від самозадоволення. Вона попередила, що це загрожує придушенням сексуальності та проблемами з інтимним життям в майбутньому. Адже в підсвідомості дитини буде закладено: досліджувати своє тіло — це погано, з’явиться заборона на задоволення.

Нормальна мастурбація – від одного до п’яти разів на добу. Залежно від того, яка у дитини статева конституція, рівень гормонів, потреба у розслабленні. Грабова каже, що це не патологія, тому батькам не потрібно вести дитину одразу до лікаря, якщо вона мастурбує.

– Я вважаю, що набагато гірше, коли дитина відмовляється від пізнання свого тіла, коли його налякали, насварили чи заборонили, – додала вона.

Водночас патологічна мастурбація часто зустрічається, якщо дитина перегружена або ж перебуває у стресі. Тоді дитина знімає напруження та мастурбує п’ять і більше разів на день.

Ситуація може погіршуватися на тлі проблем у сім’ї. Наприклад, тато з мамою сваряться, або ж взагалі розлучаються. Тоді дитина не знає, як позбутися внутрішньої напруги. Розвивається сильний потяг до самозадоволення.

Грабова наголосила, що у такому випадку лікувати потрібно не дитину, а свої стосунки, адже така поведінка – реакція на те, що відбувається. Коли стосунку у сім’ї нормалізуються, дитина також заспокоїться.

– Тому якщо ви побачили, що дитина мастурбує, не сваріться, не бийте по руках та не залякуйте. Дитина повинна вивчати своє тіло, – підсумувала сексолог.

Нещодавно науковці з Массачусетського університету США довели, що мастурбація – корисна для здоров’я. Згідно з обмеженими даними, наданими дослідженнями чоловічої мастурбації, акт самозадоволення підвищує активність імунних клітин. Цей ефект може тривати до 24 годин після оргазму. Також мастурбація може принести й інші переваги, такі як сприяння хорошому сну, зняття стресу і поліпшення настрою.

Джерело: Світлана Грабова