В идеале хороший секс состоит не только из физиологии и страсти, но включает в себя и психологический аспект. В жизни все эти факторы складываются воедино не всегда.

Почему для хорошего секса так важна коммуникация с партнером? Почему в первую очередь нужно научиться слышать и понимать себя? Ответы на столь важные вопросы дает семейный психолог, сексолог и психотерапевт Алена Щербань, а также сексолог и коуч Денис Кондратьев.

— Мало кого учат говорить о своих сексуальных, эротических потребностях. Из-за этого нам часто сложно рассказать партнеру без стыда об эрогенных зонах, сексуальном возбуждении и желании. Но все начинается именно с общения, — утверждает Алена Щербань. — И, как показывает практика, мужчинам гораздо сложнее выстроить коммуникацию – правильно себя вести и правильно говорить.

Она в паре с Денисом Кондратьевым дает несколько советов мужчинам и раскрывает составляющие хорошего секса.

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Совет №1. Стройте доверительные отношения

Мужчинам нужно осознать, что женские оргазмы зависят от уровня доверия.

Женщине важно понимать и ощущать, что мужчина заботится о ней, любит и ценит ее. Со всеми особенностями, достоинствами и недостатками.

Совет №2. Относитесь творчески к прелюдии

Не забывайте о правильной прелюдии: небанальной, озорной, романтической. Работайте над этим, а не пускайте все на самотек.

— Бывает, что у женщины прелюдия начинается уже с переписки в мессенджере, – уверен Денис Кондратьев, – далее в течение дня вы можете поддерживать взаимный интерес. Например, днем вы проезжаете место, где вы впервые пошли на свидание. Сфотографируйте его и пришлите девушке фото. Такими действиями и вниманием вы поддерживаете интерес и пробудите сексуальную страсть.

Относитесь к прелюдии, как к творческому процессу и полнейшей импровизации, впрочем, как и к самому сексу. Помните, что секс – это всегда театр, в котором два человека на сцене играют страсть.

Совет №3. Поймите, что вас заводит

Часто мужчина слишком много думает о женщине, пытается понять ее настроения и предпочтения. При этом, он забывает о себе – о том, что чувствует сам, чего хотел бы.

— За желанием сделать все правильно и красиво для партнерши – мужчина забывает о себе. Важно вовремя услышать себя и понять свои сексуальные желания. Не секрет, что все люди разные, и сексуальные предпочтения тоже отличаются. Важно понять, что откликается для тебя, слышать свое собственное сексуальное возбуждение. Фантазии и сексуальные мысли – это то, к чему нужно приглядеться и прислушаться, – объясняет психолог и сексолог Алена Щербань.

Совет №4. Покажите, что вы любите даже ее недостатки

Мужчине важно понять, что своими действиями при контакте и прелюдии он может доказать, что он любит ее всю – даже места, которые она сама в себе не любит или не принимает.

— Этого можно добиться с помощью поцелуев, массажа, эротического массажа и многого другого. Например, вы знаете, что она не любит свой животик – уделите ему побольше внимания, поцелуйте его, – говорит Денис Кондратьев. – Получается, что вы заставите ее саму любить себя больше и поможете раскрыться, а как следствие – доверять вам.

Совет №5. Не думайте, что комплименты – это банально

Не стесняйтесь говорить комплименты. Мужчины часто боятся проявлять мягкость и нежность в отношениях. Среди мужчин считается, что делать комплименты женщине – это дурной тон.

— Нам кажется, что от этого мы становимся менее мужественными или, что это дает женщине повод сесть нам на шею. Это все заблуждения, ведь если у мужчины есть стержень внутри, то его сложно сломать, – откровенно говорит Денис Кондратьев.

В итоге происходит следующее: мужчина внутренне восхищается женщиной. Ему нравится, как она готовит, как прошла мимо в сексуальном белье и так далее… Но он об этом не говорит, а держит в себе. Но это огромная ошибка – женщинам нужно это проговаривать, ведь как известно – дамы любят ушами.

Комплименты устанавливают между вами более сильную эмоциональную связь. Всем женщинам хочется чувствовать себя желанными, красивыми и долгожданными.

Джерело: Алена Щербань