В ідеалі хороший секс складається не тільки з фізіології та пристрасті, але включає психологічний аспект. У житті ці чинники складаються воєдино який завжди.

Чому для хорошого сексу така важлива комунікація з партнером? Чому в першу чергу потрібно навчитися чути та розуміти себе? Відповіді на такі важливі питання дає сімейний психолог, сексолог та психотерапевт Олена Щербань, а також сексолог та коуч Денис Кондратьєв.

– Мало кого вчать говорити про свої сексуальні, еротичні потреби. Через це нам часто складно розповісти партнеру без сорому про ерогенні зони, сексуальне збудження та бажання. Але все починається саме зі спілкування, – стверджує Олена Щербань. – І, як показує практика, чоловікам набагато складніше вибудувати комунікацію – правильно поводитися і правильно говорити.

Вона в парі з Денисом Кондратьєвим дає кілька порад чоловікам та розкриває складові гарного сексу.

Зараз дивляться

Порада №1 Будуйте довірчі стосунки

Чоловікам потрібно усвідомити, що жіночі оргазми залежить від рівня довіри.

Жінці важливо розуміти та відчувати, що чоловік дбає про неї, любить і цінує її. З усіма особливостями, перевагами та недоліками.

Світло №2 Ставтеся творчо до прелюдії

Не забувайте про правильну прелюдію: небанальну, грайливу, романтичну. Працюйте над цим, а не пускайте все на самоплив.

-Буває, що у жінки прелюдія починається вже з листування в месенджері, – упевнений Денис Кондратьєв, – далі протягом дня ви можете підтримувати взаємний інтерес. Наприклад, вдень ви проїжджаєте місце, де ви вперше пішли на побачення. Сфотографуйте його та надішліть дівчині фото. Такими діями та увагою ви підтримуєте інтерес та пробудите сексуальну пристрасть.

Ставтеся до прелюдії, як до творчого процесу та цілковитої імпровізації, втім, як і до самого сексу. Пам’ятайте, що секс – це завжди театр, у якому дві людини на сцені грають пристрасть.

Порада №3 Зрозумійте, що вас заводить

Часто чоловік надто багато думає про жінку, намагається зрозуміти її настрої та переваги. При цьому він забуває про себе – про те, що відчуває сам, чого хотів би.

– За бажанням зробити все правильно та красиво для партнерки – чоловік забуває про себе. Важливо вчасно почути себе та зрозуміти свої сексуальні бажання. Не секрет, що всі люди різні та сексуальні уподобання теж відрізняються. Важливо зрозуміти, що відгукується тобі, чути своє власне сексуальне збудження. Фантазії та сексуальні думки – це до чого треба придивитися і прислухатися, – пояснює психолог та сексолог Олена Щербань.

Порада №4 Покажіть, що ви любите навіть її недоліки

Чоловікові важливо зрозуміти, що своїми діями при контакті та прелюдії він може довести, що він любить її всю – навіть до місць, які вона сама не любить або не приймає.

– Цього можна досягти за допомогою поцілунків, масажу, еротичного масажу та багато іншого. Наприклад, ви знаєте, що вона не любить свій животик – приділіть йому більше уваги, поцілуйте його, – каже Денис Кондратьєв. – Виходить, що ви змусите її саму любити себе більше та допоможете розкритися, а як наслідок – довіряти вам.

Світло №5 Не думайте, що компліменти – це банально

Не соромтеся говорити компліменти. Чоловіки часто бояться виявляти м’якість та ніжність у стосунках. Серед чоловіків вважається, що робити компліменти жінці – це поганий тон.

– Нам здається, що від цього ми стаємо менш мужніми або що це дає жінці привід сісти нам на шию. Це все помилки, адже якщо у чоловіка є стрижень усередині, то його складно зламати, – відверто каже Денис Кондратьєв.

У результаті відбувається таке: чоловік внутрішньо захоплюється жінкою. Йому подобається, як вона готує, як пройшла повз у сексуальній білизні тощо… Але він про це не говорить, а тримає в собі. Та це величезна помилка – жінкам потрібно це промовляти, адже як відомо – жінки люблять вухами.

Компліменти встановлюють між вами сильніший емоційний зв’язок. Всім жінкам хочеться почуватися бажаними, красивими та довгоочікуваними.

Джерело: Альона Щербань