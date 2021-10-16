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Секс

Як не бути колодою в ліжку – 6 порад

16 Жовтня 2021, 17:09 Марина Корзун
Як не бути колодою в ліжку – 6 порад

Сором’язливість або несміливість – погані помічники в сексі. Щоб провести незабутню ніч, потрібно бути активною і природньою. Прості поради підкажуть, як же не бути колодою в ліжку.

Рухайтесь. Не чекайте, поки чоловік все зробить сам. Рухайте стегнами, будьте активною.

Міняйте позу. Не бійтеся проявляти ініціативу та вносити в секс різноманітність. Секс не повинен перетворитися на рутину.

Виражайте себе. Не бійтеся бути собою і говорити чоловікові про свої бажання в ліжку.

Показуйте емоції. Якщо ваш чоловік побачить, що ви отримуєте задоволення від сексу, це ще більше заведе його.

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Будьте впевненою в собі. Дівчина, яка одночасно і домінує, і підкоряється, виглядає в очах чоловіка дуже сексуально.

Будьте ніжною. Обов’язкове правило будь-якої  близькості з чоловіком. Не бійтеся дарувати чоловікові тепло, поцілунки та ласки.

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Теги
Секс , Стосунки
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