Як не бути колодою в ліжку – 6 порад

Сором’язливість або несміливість – погані помічники в сексі. Щоб провести незабутню ніч, потрібно бути активною і природньою. Прості поради підкажуть, як же не бути колодою в ліжку.
Рухайтесь. Не чекайте, поки чоловік все зробить сам. Рухайте стегнами, будьте активною.
Міняйте позу. Не бійтеся проявляти ініціативу та вносити в секс різноманітність. Секс не повинен перетворитися на рутину.
Виражайте себе. Не бійтеся бути собою і говорити чоловікові про свої бажання в ліжку.
Показуйте емоції. Якщо ваш чоловік побачить, що ви отримуєте задоволення від сексу, це ще більше заведе його.
Будьте впевненою в собі. Дівчина, яка одночасно і домінує, і підкоряється, виглядає в очах чоловіка дуже сексуально.
Будьте ніжною. Обов’язкове правило будь-якої близькості з чоловіком. Не бійтеся дарувати чоловікові тепло, поцілунки та ласки.
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