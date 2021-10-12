Цистит после секса. Некоторые женщины сталкивались с такой проблемой со здоровьем после полового акта и знают, насколько она неприятна.

Врач-гинеколог Наталья Силина рассказала, о причинах такого заболевания и как его лечить.

— Его еще называют посткоитальным циститом. Это бактериальная инфекция нижних мочевыводящих путей через 24-48 часов после полового контакта. Кстати, мануальная мастурбация и соло-секс тоже могут активировать этот вид цистита, — говорит Наталья Силина.

Специалист назвала наиболее распространенные симптомы:

частые позывы к мочеиспусканию;

увеличение количества походов в туалет и мочеиспускания — более семи раз в дневное время и более двух раз в ночное;

боль в области над лобком и чувство давления;

жгучая боль при мочеиспускании;

вялое мочеиспускание, иногда с неприятным запахом;

мочеиспускание с примесью крови.

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Существуют различные факторы такого вида цистита.

— Сексуальный дебют и последующая активная сексуальная жизнь у определенного процента женщин запускает воспаление уретры и мочевого пузыря. Однако посткоитальный цистит может проявиться и после родов и с приходом менопаузы. А иногда это симптом гормональных нарушений у женщин, — продолжает Наталья Силина.

Как отмечает эксперт, на 70-80% развитие цистита связано с анатомическими особенностями уретры. Также его может спровоцировать ожирение, сахарный диабет.

View this post on Instagram Публикация от Наталья Силина|Врач Гинеколог (@dr.silina)

Лечение посткоитального цистита: