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Цистит после секса: причины и как лечить

12 октября 2021, 19:06 Людмила Грубнік
Цистит после секса: причины и как лечить
Источник: Pixabay

Цистит после секса. Некоторые женщины сталкивались с такой проблемой со здоровьем после полового акта и знают, насколько она неприятна.

Врач-гинеколог Наталья Силина рассказала, о причинах такого заболевания и как его лечить.

— Его еще называют посткоитальным циститом. Это бактериальная инфекция нижних мочевыводящих путей через 24-48 часов после полового контакта. Кстати, мануальная мастурбация и соло-секс тоже могут активировать этот вид цистита, — говорит Наталья Силина.

Специалист назвала наиболее распространенные симптомы:

  • частые позывы к мочеиспусканию;
  • увеличение количества походов в туалет и мочеиспускания — более семи раз в дневное время и более двух раз в ночное;
  • боль в области над лобком и чувство давления;
  • жгучая боль при мочеиспускании;
  • вялое мочеиспускание, иногда с неприятным запахом;
  • мочеиспускание с примесью крови.
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Существуют различные факторы такого вида цистита.

— Сексуальный дебют и последующая активная сексуальная жизнь у определенного процента женщин запускает воспаление уретры и мочевого пузыря. Однако посткоитальный цистит может проявиться и после родов и с приходом менопаузы. А иногда это симптом гормональных нарушений у женщин, — продолжает Наталья Силина.

Как отмечает эксперт, на 70-80% развитие цистита связано с анатомическими особенностями уретры. Также его может спровоцировать ожирение, сахарный диабет.

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Лечение посткоитального цистита:

  • соблюдение правил личной гигиены;
  • ходить в туалет и выпивать один стакан воды после сексуального контакта;
  • уменьшение факторов риска;
  • нормализация гормонального фона;
  • устранение запоров и бактерий в моче;
  • введение гиалуроновой кислоты;
  • плазмотерапия.

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