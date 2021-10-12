Цистит после секса. Некоторые женщины сталкивались с такой проблемой со здоровьем после полового акта и знают, насколько она неприятна.
Врач-гинеколог Наталья Силина рассказала, о причинах такого заболевания и как его лечить.
— Его еще называют посткоитальным циститом. Это бактериальная инфекция нижних мочевыводящих путей через 24-48 часов после полового контакта. Кстати, мануальная мастурбация и соло-секс тоже могут активировать этот вид цистита, — говорит Наталья Силина.
Специалист назвала наиболее распространенные симптомы:
- частые позывы к мочеиспусканию;
- увеличение количества походов в туалет и мочеиспускания — более семи раз в дневное время и более двух раз в ночное;
- боль в области над лобком и чувство давления;
- жгучая боль при мочеиспускании;
- вялое мочеиспускание, иногда с неприятным запахом;
- мочеиспускание с примесью крови.
Существуют различные факторы такого вида цистита.
— Сексуальный дебют и последующая активная сексуальная жизнь у определенного процента женщин запускает воспаление уретры и мочевого пузыря. Однако посткоитальный цистит может проявиться и после родов и с приходом менопаузы. А иногда это симптом гормональных нарушений у женщин, — продолжает Наталья Силина.
Как отмечает эксперт, на 70-80% развитие цистита связано с анатомическими особенностями уретры. Также его может спровоцировать ожирение, сахарный диабет.
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Лечение посткоитального цистита:
- соблюдение правил личной гигиены;
- ходить в туалет и выпивать один стакан воды после сексуального контакта;
- уменьшение факторов риска;
- нормализация гормонального фона;
- устранение запоров и бактерий в моче;
- введение гиалуроновой кислоты;
- плазмотерапия.