Існує чимало стереотипів щодо розміру статевого члена і того, чи можна заздалегідь визначити, чи має чоловік чим похвалитися. Є інформація, що треба дивитися на розмір ноги, долоні, що довжина залежить від розміру та форми носа, товщини шиї, волосяного покриву на тілі.

Психолог та сексолог Анастасія Білозор розповіла, чи варто звертати увагу на такі зовнішні ознаки.

– Це все міфи. Розмір пеніса не залежить ні від розміру ноги чи долоні, ні від форми носа чи товщини шиї, ні від відстані від великого пальця до вказівного. Це завжди лотерея. Вгадати за якимись зовнішніми ознаками, якого розміру буде статевий член у партнера, неможливо, – каже Анастасія Білозор.

Багато жінок пов’язують розмір пеніса із зовнішніми ознаками, які свідчать про велику кількість тестостерону. Але це також не є гарантією.

– У чоловіків із підвищеним рівнем більш волохаті груди, руки, ноги, густіша борода. Але все це не впливає на розмір того, що в штанах. Тестостерон впливає лише на сексуальну активність – на те, як часто чоловік хоче і може займатися сексом, – додає сексолог.

Існує думка, що чоловіки з великим пенісом поводяться впевненіше у компанії інших людей та з жінками, всіма можливими способами домінують і показують свою перевагу.

– Понти до розміру члена теж не мають стосунку. Груди колесом, хвіст павичем… Це може бути ознакою нарцисизму. Або є травматика, і це просто захисний механізм психіки. А іноді може бути ознакою того, що все навпаки. Є категорія людей, яким потрібно, щоб все було велике: велика машина, великий будинок, великі груди у його дівчини. Це все потрібно, щоб компенсувати щось, чого бракує, – пояснює Анастасія Білозор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

А ось чому варто довіряти, то це статистиці розмірів статевого члена за національностями. Є чимало досліджень із цього приводу

– Якщо подивитися на людей певних національностей, то тут можуть бути якісь закономірності. Наприклад, представники азійських країн невисокі. Через це статевий член у них теж невеликий. Якщо взяти карту і йти з Азії до Європи, то фіксується поступове збільшення пеніса, – додає сексолог.

Але, за її словами, це середньостатистичний варіант. Бувають винятки з правил у кожній країні та у кожної національності.