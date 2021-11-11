Багато жінок помилково вважають, що для хорошого сексу їм потрібен чоловік із великим пенісом. Водночас вони забувають про низку інших важливих критеріїв, зокрема це стосунки між парою, емоційна близькість, уміння говорити та домовлятися, взаємоповага, здатність розуміти потреби партнера та бажання задовольняти їх.

Також треба пам’ятати про власні параметри, а саме про глибину піхви. Середньостатистичний показник глибини вагіни жінки – від 7 до 12 см. Щоб секс був комфортним, приємним та безболісним, статевий пеніс не має бути надзвичайно великих розмірів.

Звідки взялися стереотипи, що для хорошого сексу потрібен великий член, Фактам ICTV розповіла сексолог і психолог Анастасія Білозор.

– Так само, як і для чоловіків, значна довжина статевого члена важлива для деяких жінок. Це привід похвалитися перед подругами, самоствердитись. Також існують стереотипи, що якщо у чоловіка великий член, то він успішний і гарний у сексі. Але це жодним чином не взаємопов’язано. Крім того, якщо член занадто великий, жінка отримає болісні відчуття та дискомфорт, – пояснює Анастасія Білозор.

Під час пошуку супутника життя фахівець рекомендує не гнатися за “великими розмірами”, а шукати чоловіка зі схожими поглядами, життєвою позицією, з яким буде комфортно спілкуватися та будувати стосунки.

– За членом ганятися не треба. Стосунки ми завжди хочемо побудувати з адекватною людиною, яка до нас шанобливо ставитиметься. Отримати задоволення від сексу можна і з чоловіком із середнім розміром члена, просто не побоятися йому сказати про те, що та як зробити. Для цього не завжди використовують член, є ще пальці, язик, – додає сексолог.

А щоб отримувати більше насолоди від сексу, потрібно працювати над тонусом м’язів піхви, наприклад, за допомогою гімнастики.

– Досить робити три базові вправи Кегеля. Тоді жінка зможе стиснути м’язи піхви та отримати більше задоволення від сексу, ніж коли її м’язи не будуть натреновані, – зауважує Анастасія Білозор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Билозор Психолог (@anastasiiabilozor)

Загалом, як зазначає фахівець, секс – це про задоволення та спілкування між партнерами, а не про стереотипи.