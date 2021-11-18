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Секс

Янголятко чи бісеня? Яка білизна збуджує чоловіків

18 Листопада 2021, 14:44
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Янголятко чи бісеня? Яка білизна збуджує чоловіків
Джерело: Pixabay

Чорна чи біла? З мереживом чи без будь-якизх прикрас? Жінки ламають голову, яка білизна збуджує чоловіків.

Психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова говорить, що чоловіки діляться на два табори.

Наталья Ежова

– Ті, яким подобається біла білизна та всі нюдові відтінки. Це означає, що вони поюбляють ніжний секс, дотики та пестощі. Тут дівчата можуть доповнити свій образ фатином та пір’ям. Чоловіки, яким до вподоби швидкий та пристрасний секс, хочуть бачити свою партнерку у чорній або червоній білизні. І зайвими не будуть аксесуари. Наприклад, колготки в сітку, червона помада, чокери, батіг, – коментує Наталія Єжова.

За її словами, нижня білизна – важлива частина гардеробу кожної дівчини.

– Їй необхідно приділяти не менше уваги, ніж вибору сукні та туфель. Адже вона робить дівчину сексуальною та привабливою, – доповнює сексолог.

Водночас під час вибору білизни можна порадитися з партнером, надіславши йому фото кількох варіантів.

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Але головним критерієм все-таки мають бути власні вподобання та те, як дівчина у ній почувається.

– Оберіть білизну, у якій будете себе відчувати бажаною. І байдуже якого кольору, – коментує фахівець.

Тут головне – енергетика, яка випромінюється, уміння зацікавити та спокусити партнера, підсумовує вона.

Джерело
Новий канал
Теги
нижня білизна , Одяг , Поради , Поради психолога , Секс
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