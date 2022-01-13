Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Психологія

Крепкие отношения – как их распознать и сохранить

13 января 2022, 16:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
семья
Источник: Depositphotos

С годами некоторым семьям не удается сохранить крепкие отношения. Из-за быта, ежедневной рутины даже в самых любящих парах могут возникать конфликты и непонимание.

Психолог Ирина Инститорова назвала признаки таких отношений и что делать, чтобы сохранить тепло, доверие и любовь.

Признаки крепких отношений между парой:

  • общие ценности;
  • они гордятся достижениями друг друга;
  • их отношения можно назвать доверительными;
  • в таких отношениях много свободы и уважения;
  • такие отношения надежны;
  • люди сопереживают друг другу;
  • они прощают за совершенные ошибки.
Читайте также:
головная больТри маячка. Как узнать, что вы находитесь в токсичных отношениях

По ее словам, если этого всего нет в отношениях, лучше обратиться к психологу, который поможет выявить и устранить конфликт.

Также нужно самостоятельно начать работать над атмосферой в семье.

— Объятия, поцелуи, улыбки и нежные слова необходимы. Это то, что укрепляет привязанность. Будьте щедры в этом. Хотя бы иногда проводите время только вдвоем. Если у вас есть дети, оставьте их с бабушками и дедушками. А время посвятите друг другу, — говорит Ирина Инститорова.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Психолог ▪️Одесса ▪️ Онлайн (@irina_institorova)

Можно попробовать что-то новое вместе — отправиться в путешествие, пойти в спортзал или открыть для себя новое хобби. Это может не быть совместным долгосрочным проектом, однако таким образом точно можно укрепить отношения.

Теги
Советы психолога , Психологія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка