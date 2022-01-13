С годами некоторым семьям не удается сохранить крепкие отношения. Из-за быта, ежедневной рутины даже в самых любящих парах могут возникать конфликты и непонимание.

Психолог Ирина Инститорова назвала признаки таких отношений и что делать, чтобы сохранить тепло, доверие и любовь.

Признаки крепких отношений между парой:

общие ценности;

они гордятся достижениями друг друга;

их отношения можно назвать доверительными;

в таких отношениях много свободы и уважения;

такие отношения надежны;

люди сопереживают друг другу;

они прощают за совершенные ошибки.

По ее словам, если этого всего нет в отношениях, лучше обратиться к психологу, который поможет выявить и устранить конфликт.

Также нужно самостоятельно начать работать над атмосферой в семье.

— Объятия, поцелуи, улыбки и нежные слова необходимы. Это то, что укрепляет привязанность. Будьте щедры в этом. Хотя бы иногда проводите время только вдвоем. Если у вас есть дети, оставьте их с бабушками и дедушками. А время посвятите друг другу, — говорит Ирина Инститорова.

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Можно попробовать что-то новое вместе — отправиться в путешествие, пойти в спортзал или открыть для себя новое хобби. Это может не быть совместным долгосрочным проектом, однако таким образом точно можно укрепить отношения.