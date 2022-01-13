С годами некоторым семьям не удается сохранить крепкие отношения. Из-за быта, ежедневной рутины даже в самых любящих парах могут возникать конфликты и непонимание.
Психолог Ирина Инститорова назвала признаки таких отношений и что делать, чтобы сохранить тепло, доверие и любовь.
Признаки крепких отношений между парой:
- общие ценности;
- они гордятся достижениями друг друга;
- их отношения можно назвать доверительными;
- в таких отношениях много свободы и уважения;
- такие отношения надежны;
- люди сопереживают друг другу;
- они прощают за совершенные ошибки.
По ее словам, если этого всего нет в отношениях, лучше обратиться к психологу, который поможет выявить и устранить конфликт.
Также нужно самостоятельно начать работать над атмосферой в семье.
— Объятия, поцелуи, улыбки и нежные слова необходимы. Это то, что укрепляет привязанность. Будьте щедры в этом. Хотя бы иногда проводите время только вдвоем. Если у вас есть дети, оставьте их с бабушками и дедушками. А время посвятите друг другу, — говорит Ирина Инститорова.
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Можно попробовать что-то новое вместе — отправиться в путешествие, пойти в спортзал или открыть для себя новое хобби. Это может не быть совместным долгосрочным проектом, однако таким образом точно можно укрепить отношения.