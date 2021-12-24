Иногда возникают ситуации, когда отношения больше не радуют, а приносят только дискомфорт. Такое бывает, когда партнер постоянно делает замечания, чрезмерно контролирует и упрекает. Человек испытывает угнетение и психологическое давление.

Это означает, что вы попали в ловушку токсических отношений. Психолог, сексолог и соведущая реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова назвала основные признаки ненормальных отношений.

— На первых этапах любых отношений людей тянет друг к другу. Они хотят всегда обниматься, целоваться, не покидать кровать. Со временем это может пройти, и партнерам становится некомфортно друг с другом. Все чаще вы ловите себя на том, что делаете то, на что раньше никогда бы не согласились, – говорит Наталья Ежова.

Она назвала три признака, указывающих на токсические отношения.

Одиночество

— В этой ситуации человек замыкает на себе весь круг общения партнера, ограничивая его свободу. Например, не пускает на встречи, на работу, не позволяет уделять время хобби, инициирует делать все дома и с его участием, — добавляет Наталья Ежова.

В конце концов, возникает тревога, депрессивное состояние, сонливость и страх потери этого партнера, и при этом потери всего в жизни.

Норма: когда в жизни есть друзья, хобби, работа, которая доставляет удовольствие, и чувство свободы в отношениях.

Перевод ответственности

— В нашем социуме сложилось мнение четкого разграничения мужских и женских обязанностей и ответственности, — уточняет она.

Патология: партнеры не могут самостоятельно позаботиться о себе в какой-либо сфере жизни.

Норма: каждый сам может позаботиться о своей жизни и обустроить все, что ему нужно. В этом пункте советую забыть слово “должен”. Партнеры скорее должны вдохновлять друг друга, а не требовать.

Нарушение или утрата личных границ

— Это ситуация, когда больше нет “я”, а есть только “мы”. В таких отношениях пренебрегают потребностями одного человека ради другого. Постепенно теряется свобода, воля и жажда жизни, — объясняет специалист.

По ее словам, сначала это может скрываться под благотворительностью: “Я все делаю для тебя. Лучше знаю, что тебе нужно”. Это патология.

Норма: люди имеют личные границы, знают свои правила и желания и не разрешают за них заходить. Но для этого нужно сначала изучить себя.