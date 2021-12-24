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Психологія

Три маячки. Як дізнатися, що ви перебуваєте у токсичних стосунках

24 Грудня 2021, 12:37
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
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Джерело: Pixabay

Іноді виникають ситуації, коли стосунки більше не тішать, а приносять лише дискомфорт. Таке буває, коли партнер постійно робить зауваження, надмірно контролює та докоряє. Людина відчуває пригнічення та психологічний тиск.

Це означає, що ви потрапили у пастку токсичних стосунків. Психолог, сексолог та співведуча реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова назвала основні ознаки ненормальних взаємин.

–  На перших етапах будь-яких стосунків людей тягне одне до одного. Вони хочуть завжди обійматись, цілуватись, не полишати ліжко. З часом це може минути, і партнерам стає некомфортно одне з одним. Дедалі частіше ви ловите себе на тому, що робите те, на що раніше ніколи б не погодилися, – говорить Наталія Єжова.

Вона назвала три ознаки, які вказують на токсичні стосунки.

  • Самотність

–  У цій ситуації людина замикає на собі все коло спілкування партнера, обмежуючи його свободу. Наприклад, не пускає на зустрічі, на роботу, не дозволяє приділяти час хобі, ініціює робити все лише вдома і за її участю, – додає Наталія Єжова.

Врешті решт, виникає тривога, депресивний стан, сонливість і страх втрати цього партнера, і заодно втрати всього у житті.

Норма: коли у житті є друзі, хобі, робота, яка приносить задоволення, і відчуття свободи у стосунках.

  • Перекладання відповідальності

– У нашому соціумі склалась думка чіткого розмежування чоловічих та жіночих обов’язків та відповідальності, – уточнює вона.

Патологія: партнери не можуть самостійно попіклуватися про себе у будь-якій сфері життя.

Норма: кожен сам може попіклуватись про своє життя та облаштувати все, що йому необхідно. У цьому пункті раджу забути про слово “повинен”. Партнери, швидше, мають надихати одне одного, а не вимагати.

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  • Порушення чи втрата особистих кордонів

– Це ситуація, коли більше немає “я”, а є лише “ми”. У таких стосунках нехтують потребами однієї людини заради іншої. Поступово втрачається свобода, воля і жага до життя, – пояснює фахівець.

За її словами, спочатку це може приховуватися під доброчинністю: “Я все роблю для тебе. Краще знаю, що тобі потрібно”. Це патологія.

Норма: люди мають особисті кордони, знають свої правила та бажання і не дозволяють за них заходити. Але для цього потрібно спочатку вивчити себе.

Джерело
Новий канал
Теги
Поради психолога , Психологія , Стосунки
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