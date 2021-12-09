Низька самооцінка та невпевненість у собі можуть зруйнувати стосунки між парою.

Психолог, сексолог реаліті Екси (Новий канал) Наталія Єжова пояснює, до яких наслідків це може призвести.

– Якщо партнер невпевнений у собі, він намагається заслужити кохання. Зазвичай він робить те, що не подобається і не хочеться. Така поведінка буде виснажувати, принижувати та знецінювати в очах партнера. Навряд чи в такому союзі щось вийде, – говорить Наталія Єжова.

Крім того, людина з низькою самооцінкою може принижувати партнера, щоб він опустився до її рівня. Це призводить до зниження самооцінки у раніше впевненої в собі людини.

– На жаль, партнер із низькою самооцінкою часто підозрює у зраді. Людина не вірить, що з нею хтось може будувати стосунки. І якщо кілька разів це повторювати, людина зрадить. А ще партнер здатен на зраду, аби довести, що він не нікчемний. Вважає, що таким вчинком поранить коханого, – додає психолог.

У парі, де партнер має низьку самооцінку, може виникнути війна. І це призведе до “змагань” у стосунках.

Тому, якщо прагнете до хороших стосунків, для початку розберіться зі своїми впевненістю та самооцінкою. Для цього можна звернутися до психолога.