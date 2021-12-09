Низкая самооценка и неуверенность в себе могут разрушить отношения между парой.

Психолог, сексолог реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова объясняет, к каким последствиям это может привести.

— Если партнер неуверенный в себе, он пытается заслужить любовь. Обычно он делает то, что не нравится и не хочется. Такое поведение будет истощать, унижать и обесценивать в глазах партнера. Вряд ли в таком союзе что-нибудь получится, — говорит Наталья Ежова.

Кроме того, человек с низкой самооценкой может унижать партнера, чтобы он опустился до его уровня. Это приводит к понижению самооценки у ранее уверенного в себе человека.

– К сожалению, партнер с низкой самооценкой часто подозревает в измене. Человек не верит, что с ним кто-нибудь может строить отношения. И если несколько раз это повторять, человек предаст. А еще партнер способен на предательство, чтобы доказать, что он не ничтожен. Считает, что таким поступком ранит любимого, – добавляет психолог.

В паре, где партнер имеет низкую самооценку, может возникнуть война. И это приведет к “соревнованиям” в отношениях.

Поэтому, если стремитесь к хорошим отношениям, для начала разберитесь со своими уверенностью и самооценкой. Для этого можно обратиться к психологу.