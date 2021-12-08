​За один день невозможно стать любимой и счастливой, волшебной палочки не бывает. К этому состоянию возможно дойти, но маленькими шагами.

Семейный психолог, сексолог Алена Щербань рассказала, что для этого нужно сделать.

1. Люби себя

Чтобы быть любимой, нужно понять, как любить себя, говорит Алена Щербань.

Для этого нужно ответить себе на вопросы:

Любите ли вы себя?

Уважаете ли вы себя?

Умеете ли выстраивать личные границы?

После этого важно разобраться, живете ли вы в полярностях (“плохой — хороший”, “злой — добрый”) или вышли за их пределы и понимаете, что в человеке есть все качества.

— Нужно отслеживать свои энергетические процессы, соблюдать баланс “брать-давать”. Если вы отдаете больше, а получаете меньше, вы точно не будете счастливой и не полюбите себя. Важно также понимать, можете ли вы самостоятельно удовлетворять свои потребности и выбирать то, чего на самом деле хотите, — добавляет психолог.

2. Познакомься с собой

По словам эксперта, женщине важно быть знакомой с собой, своей сущностью и сексуальностью. При этом сексуальность — это не внешнее проявление, а внутреннее состояние, связанное с телом напрямую. Если вы не любите свое тело и вам не нравится, как вы выглядите, здесь ни о какой женской энергии и сексуальности не может быть и речи.

Нелюбовь к телу может быть связана с какими-то событиями в детстве, когда вас стыдили за ваши проявления, объясняет она.

— Например, маленький ребенок засовывает ручку в трусики и исследует свое тело, а мама кричит: “Достань руку из трусов! Как тебе не стыдно!”. В итоге, детская психика получает убеждение, что исследовать себя или делать себе приятно – это стыдно, — комментирует Алена Щербань.

Девочка-подросток в этом случае, переходя в сферу формирования эротического либидо (оно формируется в 10-15 лет), уже пристыжена, и ей будет сложно вырасти счастливой и любимой женщиной.

Поэтому для начала крайне важно познакомиться с тем, как ты устроена, что в тебе заложено, какие базовые программы хорошо работают, а какие не срабатывают, какие сильные чувства и переживания мешают быть собой.

3. Будь собой

Когда женщина может позволить себе звучать, проявляться, быть свободной, изливать свое творчество в мир, она почувствует счастье в контакте сама с собой. И тогда партнер не будет нужен ей для заполнения внутренней пустоты. Она будет притягивать подобных себе людей, они будут отражать ее, подводит итог психолог.