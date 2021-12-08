За один день неможливо стати коханою та щасливою, чарівної палички не буває. До цього стану можна дійти, але невеликими кроками.

Сімейний психолог, сексолог Альона Щербань розповіла, що для цього треба зробити.

1. Люби себе

Щоб бути коханою, треба зрозуміти, як любити себе, каже Альона Щербань.

Для цього потрібно відповісти собі на запитання:

Чи любите ви себе?

Чи поважаєте ви себе?

Чи вмієте вибудовувати особисті межі?

Після цього важливо розібратися, чи живете ви в полярностях (“поганий – гарний”, “злий – добрий”), або вийшли за їхні межі та розумієте, що у людині є всі якості.

– Потрібно відслідковувати свої енергетичні процеси, дотримуватися балансу “брати-давати”. Якщо ви віддаєте більше, а отримуєте менше, ви точно не будете щасливою та не любитимете себе. Важливо також розуміти, чи можете ви самостійно задовольняти свої потреби та вибирати те, чого насправді хочете, – додає психолог.

2. Познайомся з собою

За словами експерта, жінці важливо бути знайомою із собою, своєю суттю та сексуальністю. Водночас сексуальність – це не зовнішній прояв, а внутрішній стан, пов’язаний з тілом напряму. Якщо ви не любите своє тіло і вам не подобається, як ви виглядаєте, тут про жодну жіночу енергію і сексуальність не може йтися.

Нелюбов до тіла може бути пов’язана з якимись подіями у дитинстві, коли вас соромили за ваші прояви, пояснює вона.

– Наприклад, маленька дитина засовує ручку в трусики і досліджує своє тіло, а мама кричить: “Дістань руку з трусів! Як тобі не соромно!” Як наслідок, дитяча психіка отримує переконання, що досліджувати себе або робити собі приємно – це соромно, – коментує Альона Щербань.

Дівчинка-підліток у цьому випадку, переходячи у сферу формування еротичного лібідо (воно формується у 10-15 років), вже засоромлена. І їй буде складно вирости щасливою та коханою жінкою.

Тому для початку дуже важливо познайомитися з тим, як ти влаштована, що в тобі закладено, які базові програми добре працюють, а які не спрацьовують, які сильні почуття та переживання заважають бути собою.

3. Будь собою

Коли жінка може дозволити собі звучати, проявлятися, бути вільною, виливати свою творчість у світ, вона відчує щастя у контакті сама із собою. І тоді партнер не буде потрібен їй для наповнення внутрішньої порожнечі. Вона притягуватиме подібних собі людей, вони віддзеркалюватимуть її, підсумовує психолог.