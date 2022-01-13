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Психологія

Міцні стосунки – як їх розпізнати та зберегти

13 Січня 2022, 16:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
семья
Джерело: Depositphotos

З роками деяким сім’ям не вдається зберегти міцні стосунки. Через побут, щоденну рутину навіть у закоханих пар можуть виникати конфлікти та непорозуміння.

Психолог Ірина Інститорова назвала ознаки таких стосунків і що робити, щоб зберегти тепло, довіру та любов.

Ознаки міцних стосунків між парою:

  • загальні цінності;
  • вони пишаються здобутками одне одного;
  • їхні стосунки можна назвати довірливими;
  • у таких стосунках багато свободи та поваги;
  • такі стосунки надійні;
  • люди співпереживають одне одному;
  • вони вибачають помилки.
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За її словами, якщо цього всього немає у стосунках, краще звернутися до психолога, який допоможе виявити та усунути конфлікт.

Також потрібно самостійно почати працювати над атмосферою у сім’ї.

– Обійми, поцілунки, усмішки та ніжні слова необхідні. Це те, що зміцнює стосунки. Будьте щедрі у цьому. Хоча б іноді проводьте час лише вдвох. Якщо у вас є діти, залиште їх з бабусями та дідусями. А час присвятіть одне одному, – каже Ірина Інститорова.

 

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Публикация от Психолог ▪️Одесса ▪️ Онлайн (@irina_institorova)

Можна спробувати щось нове разом – вирушити у подорож, піти у спортзал чи відкрити для себе нове хобі. Це може не бути спільним довгостроковим проєктом, однак у такий спосіб точно можна зміцнити взаємини.

Теги
Поради психолога , Психологія
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